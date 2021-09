Du munster en libre service en gare de Strasbourg

Un distributeur de foie gras d'oie et de choucroute est installé depuis quelques jours en gare de Strasbourg. Il est alimenté régulièrement, à vélo. C'est une initiative de la boutique strasbourgeoise "Mon oncle Malker de Munster". Numéro un des ventes : le munster, emballé sous vide.

Vous vous apprêtez à monter dans le TGV en gare de Strasbourg et vous avez oublié d'emporter une spécialité locale à offrir à votre arrivée ?

Sachez que vous trouverez dans le hall de la gare un distributeur de produits alsaciens. Il ne contient pas des sodas ni des barres chocolatées, mais du munster, des terrines, des gendarmes 100% bœuf, de la confiture ou encore des portions de choucroute garnie.

Le distributeur frigorifié est en place depuis une semaine dans le hall central. Si l'expérience est concluante, un second distributeur pourrait apparaître en gare de Colmar.

Un journal, une choucroute et hop, dans le train ! © Radio France - Corinne FUGLER

Des spécialités alsaciennes en libre service en gare de Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

Promouvoir les produits locaux

C'est Vincent Vigneron, le responsable de la boutique strasbourgeoise "Mon oncle Malker de Munster", implantée dans le secteur de la cathédrale, qui est à l'origine de cette initiative : "on a plus l'habitude de voir des sodas dans un distributeur. De là est née l'idée de proposer de la qualité et surtout du terroir en gare de Strasbourg."

Avec une place de choix pour le fromage phare des tables alsaciennes : "mes associés installés à Munster sont de la famille Dischinger. Vus les débits, on travaille aussi avec d'autres fournisseurs de munster. On fait travailler la filière."

Vincent Vigneron envisage d'adapter l'offre à la demande. "On attend de voir les meilleures ventes et les flops pour réajuster. Le foie gras est un peu en retrait. Le raifort pourrait prendre sa place."

Evidemment, le munster est emballé sous vide, pour faciliter son transport. "On le met sous vide sinon je pense qu'on n'en vendrait pas. On connait tous l'odeur si particulière du roi des fromages alsaciens...!"

Les gendarmes aussi sont vendus sous vide - V. Vigneron