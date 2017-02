Du Saint-Pourçain sur les tables du groupe Accor

La cave coopérative de Saint-Pourçain signe ce mercredi midi au salon de l'agriculture un accord pour la commercialisation de 6000 bouteilles dans les restaurants des hôtels du groupe Accor. Un accord qui permet de régler un litige entre les vignerons et le groupe hôtelier.

Tout à démarré à l'été 2015 lorsque un vin à la ficelle, avec la même graduation sur la bouteille, était vendu dans les hôtels Mercure. Mais la Ficelle, et sa règle graduée, est une marque déposée. Les vignerons de Saint-Pourçain ont donc menacé de procès le groupe Accor mais ils n'ont pas eu besoin d'aller en justice, tout s'est terminé par une négociation à l'amiable.

Un des responsables du groupe est venu à Saint-Pourçain il y a un an. Les vignerons lui ont fait découvrir leur cave coopérative (60 vignerons, une production moyenne de deux millions de bouteilles par an) et leur volonté de promouvoir leur vin. Après une année de négociations, tout le monde y trouve son compte et le Saint-Pourçain fait son entrée sur la carte des vins du groupe Accor.

6000 bouteilles seront commercialisées, 4000 de vin rouge et 2000 de vin blanc, mais pas de la Ficelle, il s'agit de la cuvée Réserve. Elles seront proposées dans 60 restaurants des hôtels Mercure et Novotel de France. Une belle ouverture pour le Saint-Pourçain qui met un pied dans un des plus grands groupes hôteliers mondial; outre Mercure et Novotel, Accor possède également les chaînes Ibis, Adagio, Pullman, Raffles, F1, entre autres. Les vignerons de Saint-Pourçain espèrent que ce n'est qu'un premier pas et qu'Accor sera un bon client sur le long terme.