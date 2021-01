Sur sa page facebook la Borderie des Fontinettes de Condé sur l'Escaut a lancé un appel à ceux qui voudraient se débarrasser de leur sapin et faire un geste pour la ferme d'animation. Un petit plus pour les lamas et les biquettes qui raffolent des épines.

Du sapin de Noel au menu des lamas et chèvres d'une ferme de Condé sur l'Escaut

Lima et Ponio les lamas ont déjà de quoi se régaler à la ferme, ça se voit d'ailleurs sur Igrid et Isabeau les chèvres naines bien dodues, mais Pierre-Jean Evraert voulait leur offrir un surplus en débarrassant en plus des familles de leurs encombrants résineux.

Comme l'année dernière certains ont spontanément apporter leur sapin à la ferme pour les animaux, il a lancé un appel sur facebook ce dimanche qui cartonne.

Si ce menu à base d'épines peut paraître étonnant, il est finalement assez logique pour les lamas, animaux des andes qui ont une très bonne dentition et qui se nourrissent notamment de ronces dans leur milieu naturel dans les Andes.

Quand aux biquettes, il n'y a pas de problème non plus, la preuve elles ont déjà commencé à dévorer les branches les plus basses des sapins en terre sur l'autre parcelle de la ferme s'amuse Pierre-Jean.

Evidemment, l'éleveur récupère des sapins nus sans boules ou guirlandes de vos sapins, sans neige artificielle non plus pour ne pas empoisonner le joyeux troupeau.

Quant aux éventuels résidus de pesticides qui pourraient rester sur les arbres, Pierre-Jean a déjà prévu de nettoyer au maximum les branches pour que ses bêtes aient des aliments les plus sains possibles.

Voilà de quoi donner donc de bons petits repas aux animaux qui seront donc en pleine forme pour accueillir à nouveau les enfants quand les visites scolaires seront de nouveau autorisées.

En revanche les animaux ont beau être voraces ils ne les mangent pas les troncs, l'éleveur va donc les broyer pour du paillage ou du compost pour son futur potager en permaculture.

Mais Pierre-Jean pense déjà avoir son quota d'épines pour son petit troupeau, le jeune éleveur conseille donc à ceux qui voudraient participer au festin d'animaux de contacter les fermes autour de chez eux.