Du Stade Dijonnais à la Casa de Papel : l'incroyable histoire du rugbyman Jaime Nava devenu acteur

Natif de Madrid, Jaime Nava, a collecté pas moins de 78 sélections en équipe d’Espagne. Ce troisième ligne âgé aujourd'hui de 38 ans a écumé le championnat de France : on l'a vu à Saint-Etienne, à Périgueux ou encore chez nous à Dijon. Mais c'est à Bourg-en-Bresse en 2013 qu'il a glané le titre de champion de France de fédérale 1 au début des années 2010 participant activement à la montée en Pro D2.

Il a porté les couleurs du Stade en 2016 / 2017

C'est lors de la saison 2016 / 2017 que l'Espagnol a porté les couleurs du Stade Dijonnais. Aujourd'hui retiré des terrains, Jaime Nava, s'est lancé à corps perdu dans une carrière d'acteur. Dans "la Casa de Papel", série télévisée espagnole qui a connu un immense succès mondial grâce à sa diffusion exclusive sur Netflix, Jaime interprète un policier dans la saison 5.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le jeune homme passionné de théâtre depuis sa plus jeune enfance a participé à une émission de cuisine en Espagne "MasterChef, The Unity" et tenu un petit rôle dans une série espagnole. C'est son agent qui l'a tuyauté pour participer à "la Casa de Papel" dans lequel Jaime Nava interprète un policier patron d'une unité spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Certes ce n'est pas le rôle le plus important de cette cinquième et dernière saison de "la Casa de Papel" mais Jaime Nava explique que c'est "une grande opportunité" pour lui de figurer dans cette série. Sur sa page FaceBook le Stade Dijonnais adresse ses félicitations à son ancien joueur !