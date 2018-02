Saintry-sur-Seine, France

"On s’est bien amusé, c’était génial ": voilà comment Emma présente la fresque réalisée par les pensionnaires de la maison de retraite, qui chaque année, monte un projet sur plusieurs mois. Depuis juillet, plusieurs ateliers collectifs ont donc été organisés. Mathilde Huitorel, animatrice à la maison de retraite explique que l’idée est venue lors d’une conférence. "Pourquoi pas nous ?" s’est dit un résident. "Pourquoi pas ce mur ?". "On a finit pas choisir un mur. Je leur ai expliqué que le street-art ça n’était pas que du graffiti. Il y a d’autres choses. Je leur ai présenté le tricot urbain, les mosaïques urbaines et les détournements de panneaux de signalisation et on a mis tout ça en pratique".

Le graffiti, pour moi, c’était une horreur, mais ce qu’on fait maintenant, c’est magnifique

"Je ne connaissais du steet-art que les graffitis qu’on voyait sur les murs et que je trouvais très laids" résume Marie-Madelaine. "C’est horrible tout ce qu’on voit sur les murs ! Alors évidement le street art ça ne me disait pas grand-chose. L’art pour moi c’était les beaux tableaux, ce qu’on a fait dans les siècles précédents. Alors évidemment, le street art c’est une découverte, il peut y a avoir du bon et du mauvais". Même constat pour Emma. "Le graffiti, pour moi, c’était une horreur, mais ce qu’on fait maintenant, c’est magnifique. Il faut apprendre à connaitre le street art". Alors vous allez écouter du rap maintenant ? "J’écoute du rap. Qu’est-ce que vous croyez ?" Mathilde Huitorel confirme : les résidents ont bien compris l’esprit du street-art. « Parfois, ils étaient prêt à taguer de nuit avec une casquette sur la tête ».

Des "space invaders" réalisés par les résidents de la maison de retraite © Radio France - Valentin Dunate