Du vélo tout terrain pour les personnes en situation de handicap au Semnoz

Ce week-end du 11 et 12 septembre avait lieu la première édition du "R'Handi Bike Festival" au Semnoz, au-dessus d'Annecy. Une cinquantaine de personnes à mobilité réduite ont randonné sur des engins adaptés, une première dans la région.

Du fauteuil roulant à un VTT tout terrain. L'association "Handi Lac et Montagnes" a organisé pour la première fois le R'Handi Bike Festival, au Semnoz. L'objectif : donner accès au sport tout terrain en montagne aux personnes à mobilité réduite. Trois randonnées ont été proposées le week-end du 11 septembre.

Mathieu, tétraplégique, pédale à la force des ses bras et de ses abdos. © Radio France - Coline Mollard

Ce dimanche après-midi, une trentaine de personnes en situation de handicap sont parties pour 22 kilomètres de descente en direction du lac d'Annecy. Un sensation de liberté retrouvée pour Jean-Christophe : "J'adore la vitesse, c'est trop top."

"Ca me permet de faire comme les autres, de randonner avec les gens valides." - Jean-Christophe

Plusieurs fauteuils tout terrain sont proposés, aménagés en fonction du handicap de chacun. Julie, 25 ans, prend ses précautions. C'est une première pour la jeune fille tétraplégique : "Ca me fait un peu peur, c'est comme une mobylette, avec le guidon. Mais ça permet une certaine liberté, c'est sympa."

Témoignage de Nicole, 53 ans, en fauteuil depuis son enfance. Copier

"Profiter comme les autres de la montagne"

La randonnée se fait par binôme : chacun est suivi par une personne valide, en VTT. Pascale, par exemple, accompagne son fils : "On peut partager des choses ensemble. On ne reste pas cloitrés chez nous sous prétexte que notre fils a un handicap. On profite comme les autres de la montagne."

C'est bien l'objectif de Marc Garcin, l'organisateur de l'événement :

Le fait de venir découvrir le matériel, ça fait un déclic pour certains. Mentalement, ils se disent que oui, c'est ouvert à tout le monde. Quand vous les voyez revenir avec le sourire jusqu'aux oreilles, c'est tout bénef.

Deux autres associations ont participé à l'organisation de l'événement, une première dans la région, qui devrait voir une édition 2 l'année prochaine. L'objectif à terme pour "Handi Lac et Montagnes" est de pouvoir acheter des engins tout terrain pour les mettre gratuitement à disposition des personnes à mobilité réduite.