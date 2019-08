Durrenbach : le village s'organise pendant les congés de sa seule boulangerie

Durrenbach, France

Pains aux céréales, mini baguettes et pains au lait... Marie-Antoinette a tout prévu dans son congélateur. En tout cas le temps que sa boulangerie préférée, située à 100 mètres de chez elle à Durrenbach, rouvre ses portes : "Je m'organise : en rentrant du travail, je m'arrête à Haguenau. Surtout le week-end, quand on fait des barbecues et qu'on a besoin de pain !"

Direction Walbourg ou Haguenau

Chez cette autre habitante du centre, on ne désespère pas non plus. Ici on congèle peu le pain. Alors les déplacements pour aller chercher la baguette se font un peu plus loin que d’habitude, avec la voiture : "Mon mari est passé chercher deux baguettes à Walbourg." Autre option : à Morsbronn-les-Bains.

Des vacances bien méritées

Pendant ce temps, à côté de l’église, sur la vitre de la boulangerie Chez Laetitia, un panneau indique “Fermeture pour congés”. Malgré cela, la propriétaire est passée faire un tour dans sa boutique : on ne se refait pas !

Les étals de la boulangerie bien vides en cette période estivale © Radio France - Jeanne Daucé

Laetitia Blanquin profite tout de même de sa pause estivale bien méritée, car le reste de l’année c’est sportif : "Je me lève à 1h du matin pour être ici à 2h maximum. Et après j'enchaîne sur la journée, qui peut durer 15 heures en tout. Là, pendant les vacances, ça fait du bien de ne pas mettre de réveil !"

Pour encore 15 jours, la boulangère tolère les infidélités de ses clients : "Je les adore, mes clients !" rit-t-elle. Car fin août, après une virée au bord des lacs d’Alsace, Laetitia Blanquin sera prête à accueillir ses clients dès l’aube avec du pain frais et des croissants chauds.