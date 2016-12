PLus de 300 naturistes pour le dernier bain de l'année au Cap d'Agde

Le traditionnel dernier bain de l'année était organisé ce samedi midi sur la plage naturiste du Cap d'Agde. 334 participants âgés de 6 à 83 ans ont répondu à l'invitation et ont plongé dans une eau à 13 degrés.

Parmi les traditionnels bains de fin d'année qui ont lieu sur les plages françaises , celui du Cap d'Agde (Hérault) se distingue par son originalité : c'est le seul à se dérouler sur une plage naturiste.

Au Cap d'Agde , au Cap d'Agde , on est tous un peu givré... ( chanson des naturistes)

Distribution de fondue Suisse © Radio France - Sébastien Garnier

Pour cette 28ème édition 334 participants ( 16 de plus qu'en 2015) , de sept nationalités , ont répondu présent. Ils ont patienté une bonne demi heure sur le sable et dans le vent en chantant et dégustant une fondue Suisse . A 12h30 le maire de la ville (Gilles d'Ettore) a coupé le ruban bleu blanc rouge. Les naturistes libérés ont foncé vers la mer et s'y sont jetés sans réfléchir. Certains étaient déguisés en Père Noel , en surfeur , en indien ou portait une perruque de Bob Marley.

Je n'ai pas froid , je m'entraîne toute l'année en prenant ma douche dehors ( une participante )

Gilles d'Ettore maire d'Agde coupe le ruban © Radio France - Sébastien Garnier

Un diplôme pour chaque participant

Accompagné par la Pena "Swing'n Sardine" cet acte courageux a été récompensé par les applaudissements d'un large public. En sortant de l'eau , chacun avait droit à un vin chaud offert par "La Route des Vignerons et des Pêcheurs". Les participants ont également reçu un diplôme officiel et un t-shirt devenu au fil des années "collector".

Ce dernier bain de l'année est aussi l'occasion de participer à une grande tombola au profit de la SNSM ( Société Nationale de Sauveteurs en Mer)

