On testé pour vous : voler en parapente des falaises d'Octeville-sur-Mer

A plusieurs centaines de mètres de hauteur, le parapente offre une vue imprenable sur les falaises et la mer avec en bonus quelques sensations. On a testé pour vous.

On les voit la plupart du temps du sol. Ces petites taches de couleurs mouvantes au-dessus de nos têtes, ces parapentistes qui dansent avec le vent. Et bien figurez vous que le parapente ne se pratique pas qu'à la montagne. Exemple à Octeville-sur-Mer, près du Havre. Rendez-vous au sommet des falaises sur la base de décollage du club de parapente Optivol. Ses membres proposent des baptêmes découvertes de parapente bi-place. Et nous l’avons testé pour vous.

La première étape, c’est de s’équiper. "Il faut mettre une sellette, c'est un peu comme un harnais qui se transforme en une sorte de fauteuil une fois en vol. Ensuite, il faut mettre le casque", explique Guillaume, parapentiste depuis plus de douze ans et notre moniteur du jour. Une fois équipé, c'est parti pour le grand saut. Pour le décollage, on se laisse guider par les instructions.

Un baptême de parapente dure entre 15 et 20 minutes. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Une vue imprenable sur la mer et les falaises

Rapidement, on se retrouve à plus de 130 mètres de haut avec une vue imprenable sur la mer, les champs, et la ville du Havre juste derrière. "Du fait de notre hauteur on arrive à voir à travers l'eau, ce qu'on ne pourrait pas voir au niveau de la plage. On arrive à voir des petites têtes qui sortent, c'est souvent des phoques ou carrément des dauphins."

Des sensations

Bien installé dans la sellette, le parapente permet, bien sûr d'admirer le paysage mais pas que. En fonction du vent il est aussi possible de s'offrir quelques petites sensations avec des virages et même des 360°.

Et pas d'excuse, le vertige n'est pas du tout un obstacle à la pratique de cette activité. "Moi j'ai le vertige, raconte Guillaume. Le vertige on ne l'a que si on est accroché au sol, quand on est sur une échelle par exemple. En parapente, on est accroché à rien du tout donc on a pas le vertige."

Ecoutez notre baptême de parapente au dessus des falaises d'Octeville-sur-Mer Copier

Il n’en demeure pas moins que pour une découverte, les sensations sont là et ça demande beaucoup d’énergie.

"Le vol en parapente, surtout la première fois, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'adrénaline donc on estime que 15-20 minutes c'est vraiment le maximum », explique Guillaume.

Pour le reste, il n’existe pas vraiment de contre-indication à la pratique du parapente. « Il faut quand même des gens qui sont un petit peu dynamique mais on arrive à faire voler des gens de 5 à 77 ans », explique Guillaume.

Pour effectuer votre baptême découverte de parapente, vous pouvez envoyer un email à baptemeoptivol@gmail.com