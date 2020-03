Eboueurs : Les Bretons laissent des messages de sympathie sur leurs poubelles

Eux aussi continuent à travailler. Les éboueurs bretons assurent leurs tournées, malgré le confinement. Depuis quelques jours, ils reçoivent des messages d'encouragement et de sympathie sous forme de mots, laissés sur les conteneurs.

Ainsi, Yves, à Saint-Ségal (Finistère), a imprimé son message, "Merci à vous, faites attention à vous!", accompagné d'un dessin.

"Du baume au coeur"

La Communauté de commune du Pays Bigouden Sud a d'ailleurs adressé un message de la part de ses équipes, qui ont découvert un mot sur une poubelle : "Qui a mis du baume au cœur à l'ensemble du personnel de la CCPBS. Surtout aux agents de la collecte des déchets, très touchés par ce mot trouvé sur la tournée de Plomeur".

Des remerciements pour la première fois en 16 ans de carrière

Dans le Morbihan, c'est l'un des hommes qui assure cette mission qui exprime sa reconnaissance : "Pour la première fois en 16 ans de carrière, explique Xavier, j'ai reçu ce matin durant la tournée 7 messages de remerciements. 2 messages inscrit sur deux conteneurs différents dont l'un disait ceci; "merci de continuer de travailler" et l'autre disait ” merci à vous les éboueurs" et pour finir j'ai reçu un "heureusement que vous êtes là" et 4 personnes qui me l'ont dit de vive voix."

La solidarité passe aussi par des gestes simples, pour soutenir ceux qui sont sur le pont!