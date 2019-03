Échange maison en Mayenne contre maison en Martinique

Mayenne, France

C'est un deal en or. Si vous avez une maison avec deux à trois chambres dans le secteur de Evron, Mézangers, Hamblers, Jublains, Rachel une mayennaise qui vit en Martinique depuis 11 ans est très intéressée.

Un échange de maison

Rachel vous propose d'échanger votre maison contre la sienne à Fort de France. La mayennaise cherche un pied à terre pour quatre semaines à partir du 10 juillet. En échange, elle le promet, vous ne serez pas déçus.

"Une cousine est venue à la maison et nous a dit : votre maison elle est trop bien vous devriez la louer pour des séjours romantiques." - Rachel, mayennaise.

Sa maison située sur une parcelle de 400 m² à Fort-de-France, possède une grande piscine et trois chambres climatisées. "À proximité de tous les commerces" de Fort-de-France, "bien placé" pour visiter l'île.

Le jardin avec piscine. © Radio France

Si la Mayennaise propose un échange de maison plutôt qu'une location, c'est pour plusieurs raisons explique Rachel. "Pour nous ce sera plus pratique d'avoir un pied à terre en Mayenne, on veut quelqu'un qui prenne soin de notre maison et aussi on a quatre petites poules et deux chats et on veut quelqu'un qui leur donne à manger tous les matins".

Si vous êtes intéressés, (qui ne le serais pas), vous pouvez joindre Rachel à partir de midi heure en métropole au : 06 96 98 10 28.