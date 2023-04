Echappé d'un parc au Perthus, un zébu meurt percuté par une voiture

Scène à peine croyable ce mercredi soir sur la route qui relie la Jonquera au Perthus. Les automobilistes sont tombés nez à nez avec un dromadaire, un buffle et un zébu qui divaguaient sur la chaussée. Une voiture a d'ailleurs fini par percuter le zébu qui n'a pas survécu.

ⓘ Publicité

Les trois animaux s'étaient échappés de leur enclos de la Ferme Aventure du Perthus peu après 21 heures avant de traverser le village et de passer la frontière. Sébastien Mathe, le responsable de la Ferme Aventure dénonce un acte de malveillance : "On a ces animaux depuis des années et il n'y a jamais eu de problèmes. Ils vivent dans un éco-paturage et il y sont bien. Un intrus est entré dans la ferme après la fermeture avec des mauvaises intentions. On se serait bien passé de cette mésaventure. Le dromadaire et le buffle, eux, sont blessés sans gravité. Mais j'en veux aussi à la personne qui a percuté le zébu. Elle était avertie qu'il fallait ralentir et elle ne l'a pas fait. Un événement comme ça, c'est la pire chose qui pouvait nous arriver."

Sébastien Mathe devait porter plainte à la gendarmerie ce jeudi soir.