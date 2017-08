Eclipse : en Bretagne les clubs d'astronomie ont profité !

La pointe bretonne est le seul endroit de France métropolitaine où l'on pouvait observer l'éclipse de soleil, ce lundi soir. Les membres du club d'astrologie de Saint-Renan dans le Finistère, se sont retrouvés pour l'observer.

L'événement est rarissime... Un éclipse totale de soleil a eu lieu ce lundi. En France métropolitaine, seuls les Finistériens pouvaient observer cette éclipse, de manière partielle. Les membres du club d'astronomie Pégase de Saint-Renan s'en sont donnés à cœur joie !

"ça y est, en haut, en haut à droite, ça commence à manger là !"

"T'as vu le premier contact ?", demande Jean, l’œil rivé au télescope, "quand ça commence à apparaitre au bord ?" A 20h41, le soleil est à l’heure pour le rendez-vous avec la lune : "ça y est, en haut, en haut à droite, ça commence à manger là !"

"On n'avait pas vu ça depuis 1999 !"

Petit à petit, la lune a recouvert 7% de la surface du soleil, à la pointe bretonne, sous les yeux ébahis de Willy : "On voit la lune qui commence à mordre sur le disque solaire par l'ouest, on voit l'ombre progresser, on n'avait pas vu ça depuis 1999 !" Une demi-heure de bonheur pour ces passionnés.

Des conditions idéales

Ronan Perrot, le président du club Pégase savoure le moment : "Surtout avec le ciel qu'on a ce soir, on est content, d'habitude c'est couvert, on ne voit rien !"

Prochain rendez-vous en 2081

La prochaine éclipse totale aura lieu le 3 septembre 2081 en France, et Brest sera sur "l'axe de totalité".

La lune a recouvert 7% de la surface du soleil. © Radio France - Hervé Cressard

Le ciel dégagé, sans nuage, a permis une superbe observation! © Radio France - Hervé Cressard

Après cette éclipse, en 2081, les Brestois pourront observer une éclipse totale. © Radio France - Hervé Cressard

Certains internautes ont également saisi l'instant