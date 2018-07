Une éclipse totale de Lune aura lieu le vendredi 27 juillet 2018. Le phénomène sera bien visible en France. Voici les meilleurs sites pour observer la Lune rousse à Paris et en Ile-de-France.

Paris, Île-de-France, France

Le ciel va nous offrir un très beau spectacle vendredi 27 juillet avec une éclipse totale de Lune. Cette éclipse sera la plus longue du XXIe siècle. Elle devrait durer 103 minutes. Ce phénomène naturel, qui se produit quand il y a un alignement parfait du Soleil, de la Terre et de la Lune, devrait commencer vers 19h14 et se terminer à 1h28. L'éclipse sera à son maximum vers 21h30.

Vous pourrez la regarder à l'oeil nu sans danger mais avec des jumelles, des lunettes ou un télescope, ce sera encore plus impressionnant. La Lune devrait prendre progressivement une teinte rougeâtre, un peu cuivrée d'où son nom de Lune rousse. Profitez de cette éclipse de Lune pour jeter aussi un coup d'oeil à Mars. Ce soir-là, la planète se trouvera au plus près de la terre et sera particulièrement brillante.

Pour pouvoir admirer cette éclipse de Lune, voici les meilleurs sites à Paris et en Ile-de-France. Les animations sont gratuites.

Paris

Rendez-vous à la Cité des Sciences (19e arrondissement) de 21h00 à minuit. Une séance d'observation de l'éclipse est organisée à la Prairie du Cercle derrière la Géode.

Sur le parvis du Sacré-Coeur (18e arrondissement) l'Association Française d'Astronomie organise une soirée d'observation à partir de 20h00.

Vous pouvez monter au deuxième étage de la tour Eiffel (7e arrondissement) mais l'entrée est payante. La tour ferme à 00h45.

Depuis le haut de la tour Montparnasse (15e arrondissement) la vue devrait être magnifique mais, là aussi, il faudra payer un ticket d'entrée. L'Observatoire panoramique ferme à 23h30. La dernière montée se fait à 23h00. Vous surplomberez Paris à 200 mètres d'altitude et vous aurez une vue à 360 degrés sur la capitale.

Pour voir la Lune, pensez au parc des Buttes-Chaumont (19e arrondissement). Cet été, il reste ouvert toute la nuit.

La vue devrait aussi être belle dans le parc Montsouris (14e arrondissement) ou dans le Square Séverine (20e arrondissement).

Vous pouvez aussi vous postez en haut du parc de Belleville (20e arrondissement), le site est moins connu mais la vue est splendide.

Ile-de-France

En Seine-Saint-Denis, le meilleur endroit pour admirer la Lune rousse est aux Lilas. Il faut aller sur les hauteurs du plateau de Romainville près de la tour TDF.

Les parcs de ce département offrent aussi un beau point de vue sur le ciel et ils sont ouverts la nuit pour la plupart.

A Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), le club d'astronomie Le Télescope organise une observation, 103 avenue Georges Gosnat (code porte 15B05)

A Juvisy-sur-Orge (Essonne), rendez-vous à l'observatoire Camille Flammarion avec la Société Astronomique de France à partir de 21h30.

A Aubervilliers, Planète Sciences, l'école d'astronomie de l'Essonne, vous attend à partir de 21h00 à la hauteur de l'allée Marcel Nouvian.

Sur les Garennes de Presles derrière le cimetière chemin sans nom dans le Val-d'Oise le Club Astro Albiréo 95 organise une observation à partir de 21h00.

D'autres idées

Pour voir cette éclipse il faut prendre de la hauteur et avoir un espace dégagé. Il faut aussi être du bon côté autrement dit côté Est Sud-Est.

Si vous pouvez monter sur une terrasse de toit, en haut d'un immeuble, à condition d'être loin des sources lumineuses, la Lune rousse pourrait vous offrir un merveilleux spectacle. Il faudra quand même que la météo soit favorable car une couverture nuageuse pourrait tout gâcher.