Eclosion et départ en mer d'une quarantaine de bébés tortues caouane à Valras Plage

Pas de pluie mais un ciel strié d'éclairs pour accompagner ce mercredi soir une quarantaine de tortillons vers la mer. Ces bébés tortues ont éclos 51 jours après la ponte d'une tortue marine caouane dans la nuit du 16 au 17 juillet sur la plage du casino de Valras Plage.

C'est Jean Michel, un des bénévoles du Cestmed qui les a vu sortir du nid et gagner la mer vers 20H30.

Elles se suivaient à la queue leuleu, et en bonne forme. Elles marchaient d'un pas décidé et ont gagné rapidement la mer qui est plutôt calme

Jean Michel, bénévole du CESTmed a assisté à l'éclosion Copier

Un moment émouvant pour les bénévoles

Même s'ils sont très peu à les avoir vu partir, le nid étant à quelques mètres de la mer, cela s'est passé très vite, une trentaine de 200 bénévoles des différentes associations qui ont protégé surveillé le lieu de la ponte de jour et de nuit se sont retrouvés sur place.

" C'est un petit pas pour les tortillons , mais un grand pas pour la biodiversité sur le littoral biterrois. Yann Geshors, association des Orpellières

Yann Geshors, coordinateur de l' Asso de sauvegarde des orpelières Copier

Yann Geshors, le coordinateur et naturaliste à l'Association Sauvegarde du littoral des Orpellières et du Biterrois présent depuis le début, regrette un peu de ne pas être arrivé à temps. " le principal c'est qu'elles aient gagné la mer et naturellement. Pas de prélèvement des œufs et de couveuse, on a laissé faire la nature."

Le maire de Valras plage Daniel Ballester lui non plus n'a pas assisté à la naissance, mais il est surtout très fier d'avoir pu avec des bénévoles de la mairie et des associations protéger le lieu de ponte et permettre que la couvaison - c'est le terme- aille à son terme .

"On est émerveillé et on se dit qu'on pas fait tout ca pour rien" Daniel Ballester, maire de Valras-plage

Daniel Ballester, le maire de Valras Plage Copier

Ce n'est que le début d'un chemin qui n'a rien d'un long fleuve tranquille pour ces petites tortues, car malheureusement seulement un tortillon sur 1000 arrive à l'âge adulte et que l'une d'entre elles revienne dans 30 ou 40 ans pondre sur la plage ou elle est née.