Écodrome de Dijon : depuis samedi on peut de nouveau bondir d’arbres en arbres

Premier week-end de liberté pour les habitants de Côte-d'Or qui se déconfinent progressivement depuis le 19 mai ! En plus on a de la chance grâce à la Pentecôte c'est un week-end qui se prolonge ce lundi. L’occasion de s’évader près de chez soi : l’Écodrome rouvre ses portes depuis samedi à Dijon.

Quelques jours après la réouverture des terrasses de restaurants, de cafés et des lieux de culture le mercredi 19 mai dernier vous êtes nombreux à profiter des loisirs qui fonctionnent eux aussi à nouveau. C'est le cas de l'Écodrome qui a rouvert samedi au Parc de la Colombière à Dijon avec ses tyroliennes, ses ponts de singes et ses différents parcours au milieu des arbres.

Une quinzaine de curieux pour la réouverture

Samedi seules une quinzaine de personnes sont venues et il est bien difficile d'avoir de la visibilité en terme de fréquentation explique Cyril Casanova gérant du parc depuis 15 ans. Un Cyril Casanova tout heureux malgré tout de revoir du monde.

Sept parcours sont proposés aux clients. Les premiers sont accessibles dès l'âge de 3 ans. © Radio France - Thomas Nougaillon

Cyril Casanova est heureux de revoir ses clients Copier

La faute à la météo

« On a une météo capricieuse donc les gens se décident au dernier moment du coup on n'a vraiment pas de lisibilité mais on est très content d’être là ça c’est sûr d’autant que c’est un peu triste d’avoir de belles installations qui ne servent à personne » constate le gérant.

On est mieux là que dans notre salon à tourner en rond

« En plus la nature est belle, on est en plein fleurissement dans le parc, ça fait vraiment une bulle d’oxygène d’être là plutôt que dans son salon à tourner en rond. C’est un vrai soulagement de se dire que ça y est, la vie reprend ! »

Cyril Casanova © Radio France - Thomas Nougaillon

Notre reporter a suivit les exploits de Léopold et ses petits copains, des enfants de petite section de maternelle, qui se retrouvaient pour un anniversaire dans ce parc de Dijon Copier

Réservation obligatoire avant de venir

L'Écodrome de Dijon est ouvert les mercredis, samedis, dimanches -mais aussi comme ce lundi- les jours fériés de 14 à 19 heures, il y a sept parcours au total. Les premiers sont accessibles à partir de 3 ans. Attention : avant d'espèrer enfiler un baudrier et d'agripper votre ligne de vie il est désormais obligatoire de réserver sur internet ! Ce parc reçoit environ 7 000 visiteurs par an.

