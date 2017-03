Ecole primaire : un tour du monde avec 550 cartes postales envoyées d'une quarantaine de pays

Depuis 1 mois les CM de l'école Deltombe de Wargnies le Petit voyagent grâce à des cartes postales envoyées du monde entier. Une idée de leur instit Florence Angry pour s'évader tout en révisant la géo, l'histoire ou encore l'anglais.

Tous les jours à 11h30, les enfants ont les yeux rivés sur la boite aux lettres de l'école, quelle sera la nouvelle contrée du jour ? Depuis 1 mois ils ont ont reçu plus de 550 cartes d'une quarantaine de pays. C'est leur instit Florence Anrys qui a eu l'idée de lancer un appel sur facebook constatant que beaucoup de ses élèves n'étaient jamais partis en vacances, ou hors de France.

Du Pas de Calais jusqu'au Vietnam, les Etats-Unis ou la Nouvelle Zélande

Depuis, tous les jours c'est revue de courrier, en même pas 10 minutes, grâce à un petit bout de carton qui peut paraitre désuet à l'heure d'internet, les enfants révisent en s'amusant leur géo, histoire, histoire de l'art, l'anglais aussi, et puis ils découvrent grâce aux expéditeurs du Pas de Calais, de Croatie, du Vietnam, d'Australie ou encore de Nouvelle Zélande , le climat, les monuments, les spécialités culinaires ou encore les difficultés des enfants de leur âge comme les petits sénégalais qui racontent leur manque de matériel, etc...

Et évidemment en plus d'apprendre, ces cartes postales permettent aux enfants de s'évader, surtout ceux qui ne sont jamais partis. Certains se verraient bien aussi écrire leur carte les pieds dans le sable chaud d'une plage du bout du monde, en attendant ils répondent aux cartes des enfants, ou des personnes âgées comme ce Monsieur de 90 ans en Pologne, et puis aussi cette Australienne qui leur a envoyé en plus de la carte un petit koala en porte clé.

Vous pouvez aussi leur envoyer une petite carte à cette adresse : Ecole Paul Deltombe, classe de Mme Anrys, chemin des vaches, 59144 Wargnies le Petit.