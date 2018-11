Ecommoy : personne n'a fait caca dans le bureau du maire et la municipalité tient à le faire savoir

Ecommoy

Ce mercredi 21 novembre, les panneaux d'information lumineux de la ville d'Ecommoy n'annonçaient ni la date du prochain match de foot, ni la prochaine réunion publique d'une nouvelle association, mais un message bien plus grave. "Fake news : personne n'a fait pipi ou caca dans le bureau du maire." Un employé municipal avait-il craqué au point de commettre une blague potache de cette ampleur ? Ou pire, les panneaux d'information avaient-il été piratés par une puissance malfaisante ? Rien de tout ça. Faut pas pousser. Il s'agit en réalité d'un message très sérieux du maire, Sébastien Gouhier, afin de tordre le cou à une rumeur.

Les explications du maire, Sébastien Gouhier Copier

Une fake news difficile à digérer

Selon le maire, dans un bulletin politique rédigé par "des opposants" à la municipalité et diffusé il y a quelques jours dans les boîtes aux lettres des habitants, on raconte qu'un citoyen venu rencontrer l'élu pour discuter de la vente d'un terrain aurait été interdit de toilettes à la mairie. Et qu'il se serait donc soulagé dans le bureau du premier magistrat. Conséquence : "Beaucoup d'habitants me demandent si cette histoire est vraie, raconte le maire, donc pour bien expliquer que c'était ridicule, et corriger au plus vite cette rumeur, j'ai fait passer ce message."

Diffuser un message un peu alertant par rapport à ces bouffonneries"

Si tout cela prête à sourire, on sent bien que le maire a un peu de mal à digérer cet épisode : "Nous les maires, on consacre beaucoup d'énergie à essayer d'améliorer la vie de nos populations et on en perd énormément à rectifier, à corriger de mauvaises informations parfois diffusées à dessein. C'est un peu énervant et je voulais donc mettre un message un peu alertant par rapport à ces bouffonneries." Et si possible, au passage, soulager tous ceux qui s'interrogeaient à propos de cette histoire.