Ecommoy : pour Halloween, une sarthoise transforme son jardin en temple de l'horreur

Dès l'entrée, il faut avoir le coeur bien accroché. Dans son jardin de la rue du Général Leclerc à Ecommoy, Manuella Guepin accueille les visiteurs. Autour d'elle, des clowns, des sorcières et autres squelettes. C'est exactement ce qu'attendait Cléo, 7 ans. Pour la visite, il a revêtu son plus beau costume de vampire. "Toutes les têtes de mort, le sang, les couteaux plantés dans les crânes, ça fait peur et moi j'aime bien tout ce qui fait peur", se réjouit le jeune garçon.

Manuella Guepin a mis une dizaine de jours pour tout installer. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"C'est super"

"Mon fils a eu l'information par une copine de l'école lui disant qu'elle venait voir le jardin qui fait peur donc il fallait absolument y aller, explique Hélène, la maman de Cléo. Je me dis que la personne qui a décoré son jardin, elle a bien du courage de préparer tout ça et en plus d'inviter les gens à venir gratuitement visiter son jardin, c'est super."

Une tradition depuis 15 ans

Manuella Guepin décore chaque année son jardin depuis 15 ans mais depuis 5 années elle met les bouchées doubles. Et il y a une raison à cela : "Je fais pas mal de déco en général mais c'est vrai qu'Halloween j'adore. On était aux Etats-Unis et c'est vrai que là-bas c'était hors norme. Tout était démesuré. Nous a côté on était des petits rigolos mais un jour, on y sera."

En attendant de voir les Etats-Unis débarquer dans la Sarthe, l'installation de son jardin de l'horreur demande déjà beaucoup de travail à Manuella Guepin, qui a mis une dizaine de jours à tout installer.