Écouter avec les os : la drôle innovation de deux isérois

L'objet s'appelle "LoSonnante", il s'agit d'une caisse en bois d'apparence banale. Si on pose les coudes dessus et qu'on se bouche les oreilles, on entend le son diffusé à l'intérieur : incroyable.

Thomas Bonnenfant, architecte, et Sébastien de Pertat, géographe, ont été primés (prix de l'innovation) lors du Salon des Maires et des collectivités locales. Leur objet permet d'entendre... en se bouchant les oreilles. Il utilise le principe physique qui veut que chaque solide soit un conducteur de son. Ici le son devient vibration, et grâce à nos os il monte jusqu'aux oreilles, pour redevenir son. Explication dans ce reportage.

LoSonnante : comment ça marche ? Copier

Le projet a été porté par le LabEx ITEM, un réseau de chercheurs basé à Grenoble.