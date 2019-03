ECOUTEZ - Apprenez les chants de supporters rennais en Anglais !

Rennes, France

Commençons avec la célèbre chanson "Galette Saucisse". Elle est de moins en moins chantée au stade, mais c'est l'hymne brétilien par excellence, avec ses nombreuses références à la culture locale. Selon John Gray, professeur d'anglais au Lycée Les Rimains de Saint-Malo et grand fan du Stade Rennais, "la traduction c'est compliqué s'il y a des références régionales. Des mots qui n'ont pas forcément d'équivalent en anglais. L'essentiel c'est que la traduction tombe dans la cadence de la chanson, que ça suive le rythme. Il faut aussi que les différentes strophes riment, donc il faut un peu modifier le contenu pour y arriver."

Les paroles de "Galette Saucisse"

Les paroles en français :

"Galette Saucisse je t'aime / J'en mangerai des kilos / Dans toute l'Ille-et-Vilaine / Avec du lait Ribot !"

La version traduite par John Gray :

"I love you galette sausage / I'd eat tons of you / All over Ille-et-Vilaine / With Ribot milk too !"

Nous avons aussi traduit avec John le chant qui fait vibrer toute la tribune Mordelles depuis plusieurs mois maintenant. C'est LA chanson du Roazhon Celtic Kop, "Un jour il y a longtemps".

Les paroles de "Un jour il y a longtemps"

Les paroles en français :

"Un jour il y a longtemps / J'suis tombé fou de toi / Me demande pas comment / C'est arrivé comme ça / Depuis le temps a passé / Et je suis toujours là / Toujours à tes côtés / Ce soir gagne pour moi !"

La version traduite par John Gray :

"One day back in the past / I fell in love with you / Don't ask me why it lasts / It just happened to be true / Since then the time has passed / But I'm still here for you / Always by your side / Tonight we'll win with you !"