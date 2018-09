Longwy, France

Sur l’annonce, l’édifice est présenté comme un loft à aménager, situé dans le quartier Gouraincourt à Longwy, à deux pas de la Belgique et du Luxembourg. Il s’agit de l’église Saint Jules, elle est mise en vente au prix de 190.000 euros.

Comme il y a trois ans avec l'église de fer de Crusnes, le diocèse de Nancy se sépare des édifices qu'il ne peut plus entretenir et qui ne sont quasiment plus fréquentés par les paroissiens.

Cette église Saint Jules de Longwy a été bâtie entre 1911 et 1913, donc après la loi de séparation de l'église et de l'Etat de 1905. Elle appartient donc à l'évêché et non à la Ville.

Chaque fois que l’église s’est mise à côté des riches, elle a fait une connerie (Robert Marchal)

Cette église avait été financée en partie par les patrons des grandes usines du bassin de Longwy, "sauf qu’on le paye aujourd'hui" considère l'ex-vicaire général du diocèse de Nancy, Robert Marchal : "Le chef de l’usine du coin allait à la messe et tous les cadres allaient à la messe, il fallait se montrer auprès du directeur. Je dis avec force que chaque fois que l’église s’est mise à côté des riches, elle a fait une connerie. Et bien, là en construisant cette église Saint Jules, elle a fait une connerie. Aujourd’hui, on ne peut pas la gérer, il ne fallait pas la faire. On n’en avait pas besoin. On aurait fait des chapelles bien moins chères et bien moins belles, aujourd’hui on pourrait soit les supprimer soit les entretenir. On paye le passé".

Une vingtaine de paroissiens

Et puis, Robert Marchal estime qu’il ne reste qu’une vingtaine de paroissiens à la messe hebdomadaire. Dernier argument pour se séparer de cet édifice, les travaux de toiture impossible à supporter.

Sur l'annonce, l'église est présentée comme un loft à aménager. Le diocèse aura du mal à avoir son mot à dire sur la reconversion de l'édifice : "Cela peut devenir des appartements, ou un lieu à vocation sociale. C’est pour ça que cela peut paraitre un peu bizarre de parler d’un loft sur l’annonce, mais il faut bien attirer le client", poursuit Robert Marchal.

La Ville de Longwy ne se positionnera pas sur cet édifice, elle investit déjà de l’argent sur d’autres lieux de patrimoine. Une telle vente peut prendre plusieurs années. Sur le diocèse de Nancy, cinq ou six églises et chapelles ont déjà été vendues, comme l’église fer de Crusnes.