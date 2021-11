Eglise à vendre à Dompierre-Becquincourt dans la Somme !

A Dompierre-Becquincourt, dans l'est de la Somme, une église, désacralisée depuis 40 ans est en vente ! Son propriétaire, un quadragénaire de la commune a décidé de s'en séparer mais sera très exigeant sur le projet du futur acquéreur.

Et si vous achetiez une église ! L'annonce immobilière est tout à fait sérieuse, l'une des deux églises de Dompierre-Becquincourt, près de Péronne dans l'est du département de la Somme est sur le marché ! Le bâtiment, désacralisé depuis 40 ans appartient à un quadragénaire de la commune qui l'a achetée en 2007.

Visite guidée dans l'église de Luc Parin Copier

Luc Parin, devant son église © Radio France - François Sauvestre

Luc Parin raconte son histoire avec l'église Copier

Il a en grande partie rénové cette bâtisse de 1930, avec l'idée d'en faire un restaurant où des habitations. Toujours attaché au lieu il a pourtant décidé de s'en séparer pour partir vivre à l'étranger. Pour autant pas question pour Luc Parin de la céder à n'importe qui. Car pour lui, cette église Saint-Denis, qu'il a rebaptisée Saint Blaise en la rachetant, c'est toute une histoire.

Je passais devant tous les jours en allant au collège et au lycée

"Je suis de la commune, j'ai mes parents ici, mes deux frères qui sont agriculteurs. Je suis rentré ici à 14 ans, je passais devant tous les jours en allant au collège et au lycée. Après mes études, je cherchais une ruine à rénover et j'ai fais une proposition à la mairie", raconte t-il. Il a alors dépensé 80 000 euros et rallongé le budget pour réaliser de gros travaux, notamment la réfection complète du toit, 3 000 tuiles a changer !

Luc Parin sonne les cloches ! © Radio France - François Sauvestre

Aujourd'hui, la nef de 20 mètres de long et 8 de haut est toujours à l'état brut. Luc Parin est un touche à tout, un peu informaticien, un peu vendeur de poulet sur les marchés, il a décidé de partir vivre en Espagne. Même si c'est un crève-cœur, il a donc décidé de vendre son église mais est très exigeant sur l'acheteur. "Elle ne sera pas en vente à n'importe qui, il faudrait qu'il y ait un projet derrière, quelqu'un qui me plaise. Luc Parin aimerait que l'acheteur transforme la bâtisse en salle de concert. Et s'il ne trouve pas l'acquéreur idéal, il n'exclut pas de conserver son église.