Élection Super Mamie 2021 : trois candidates des Bouches-du-Rhône

Qui sera la Super Mamie 2021? Réponse en fin de journée, l'élection a lieu cet après-midi à Nice ce dimanche 21 novembre. Pour son 25e anniversaire, l'organisation prévoit une édition spéciale. Toutes les prétendantes ont déjà été finalistes mais aucune n'a remporté l'écharpe, une seconde chance donc de gagner le concours. Sur les sept candidates de Super Mamie, trois sont des Bouches-du-Rhône cette année.

Marie Galiano, 90 ans, Aubagne : Super Mamie Provence

Parmi elles, il y a Marie Galiano, 90 ans, originaire d'Aubagne, élue Super Mamie Provence en 2005 et en 2015. "Retraitée de l’hôtellerie, elle est le pilier de sa tribu", détaille l'organisation. La doyenne du concours a six enfants, 18 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants. "Indépendante, coquette, autonome, elle est toujours guidée instinctivement par son énergie positive qu’elle diffuse autour d’elle."

Marie Galiano, 90 ans, originaire d'Aubagne, a été élue Super Mamie Provence en 2005 et en 2015. - Comité d'organisation Super Mamie

Annie Nemrod, 77 ans, Sénas : Super Mamie Bouches-du-Rhône

Annie Nemrod, elle, a 77 ans et vient de Sénas. Super Mamie ES13 (Bouches-du-Rhône) 2019, Annie a deux enfants et quatre petits-enfants. Ancienne gérante d’une entreprise de pompes funèbres, cette retraitée est très active dans le milieu associatif. Elle est passionnée de sport et décrite comme "hyperactive" par le comité du concours, "elle adore être entourée et sortir avec ses amis."

Annie Nemrod a 77 ans et vient de Sénas, elle a deux enfants et quatre petits-enfants. - Comité d'organisation Super Mamie

Martine Gauthier, 69 ans, Super Mamie Côte Bleue

Martine Gauthier est la benjamine du concours. Cette Istréenne de 69 ans a gagné l'écharpe Super Mamie Côte Bleue en 2009. Hyperconnectée, elle publie des vidéos tous les samedis dans lesquelles elle interprète des titres de variété française. Passionnée de chant, cette aide soignante à la retraite aime beaucoup cuisiner aussi, Martine est intervenue dans l'émission Un dîner presque parfait en novembre 2020. Elle a deux enfants et deux petites-filles.

Martine Gauthier est la benjamine du concours Super Mamie 2021. © Radio France - Elsa Vande Wiele

L'élection sera diffusée en direct sur la page Facebook de Super Mamie à partir de 15 heures. Sur cette page, les internautes trouveront un lien pour voter, c'est gratuit.