Elections américaines : quand le site parodique Le Gorafi s'amuse (encore) avec la ville de Niort

Après s'est demandé en 2019 si la ville de Niort existait vraiment ?, le site parodique Le Gorafi remet ça en ce 4 novembre 2020 avec cette question "Présidentielle américaine : quelles conséquences pour la ville de Niort ?".

Et cela fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter notamment.

L'occasion aussi de se remémorer d'autres parodies comme celle du tube d'Alicia Keys et Jay-Z "Empire State of Mind" devenu "Empire State of Niort".