Michery, France

Rencontre avec Eliane, son fils et sa petite-fille

Cheveux blancs, mais ceinture noire ! A 70 ans, Eliane est ce qu'on peut appeler une super-mamie. "Je suis karatéka 2ème dan, j'ai fait plus d'une vingtaine d'années de karaté. J'ai passé mon diplôme d'instructrice de self-défense femmes, j'ai donné des cours, je suis arbitre départemental de karaté..." énumère-t-elle.

"Je suis très fier de ma mère"

Un palmarès stupéfiant, pour cette ancienne employée de mairie. Son fils Pierre est admiratif : "C'est une mère aimante et très active. Je suis très fier, j'ai toujours adoré, surtout quand j'étais étudiant, pouvoir dire que ma mère était ceinture noire de karaté, professeur de self-défense... C'est un vrai bonheur."

"Elle est un exemple"

Mais le sport, ce n'est pas tout : notre super-mamie aime aussi se consacrer aux autres. "J'ai fait l'aide aux devoirs pour les jeunes, la lecture de contes dans les maisons de retraite, je fais attention aux personnes âgées dans mon village." Une autre cause chère à cette petite-fille d'immigrés hongrois, celle de l'accueil _: "_J'aide aussi des réfugiés, je remplis leurs documents administratifs, je leur donne des cours de français. Récemment, j'ai aidé un couple de Syriens logés à Sens, j'ai accompagné le monsieur qui devait se faire soigner à l'hôpital."

Une générosité sans faille, devenue un exemple pour sa petite-fille Chloé, 23 ans. "Ca donne envie de faire pareil ! Moi, je travaille dans le social et quand je vois ce que fais ma grand-mère, c'est top. Et sa manière de penser, je ne crois pas que beaucoup de gens de son âge réagissent pareil. J'ai de la chance", sourit-elle.

"L'envie d'avoir envie, c'est merveilleux"

Et ce n'est pas tout ! En plus de cela, Eliane fait aussi de la flûte traversière, du violoncelle, du chant, du yoga, de la sculpture, du jardinage... _"_J'ai 70 ans, oui, mais pas dans ma tête !" s'amuse la retraitée, d'un optimisme à tout épreuve. "J'ai toujours envie de faire un tas de choses, et l'envie d'avoir envie, c'est merveilleux. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Il faut profiter de la vie, tout simplement ! Moi, je me fais plaisir." Se faire plaisir finalement : c'est tout simple, mais c'est peut-être ça, la recette de la jeunesse éternelle ?