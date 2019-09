Elisabeth et Yvon, 8 ans d'amour grâce à France Bleu Auxerre

Leur histoire a commencé par un simple coup de fil. Elisabeth a besoin d'un coup de main pour son jardin. Elle appelle France Bleu Auxerre et c'est Yvon qui se propose de l'aider. Depuis, ils ne se sont plus quittés.

Auxerre, France

Tout a commencé en 2011, par un simple coup de fil. "C'était dans l'émission qui s'appelait le coup de main. J'avais besoin d'une réparation dans mon jardin et j'ai appelé France Bleu" raconte Elisabeth. Elle ne se doute pas de ce qui va arriver ensuite. Son "sauveur" s'appelle Yvon : "je me suis dit, allez je réponds, 'pourquoi pas !". Yvon se rend donc chez Elisabeth pour les travaux. Ils deviennent d'abord amis puis, au fil du temps, un peu plus.

"Depuis, on est resté ensemble !"

D'abord de simples amis, ils ne se sont plus quittés depuis huit ans. "On est bien ensemble, on s'entend bien. Il est très gentil et serviable" confie Elisabeth. "On a décidé de rester ensemble. C'est bien de ne plus être toute seule. Et en plus, plus aucune fuite dans mon jardin !"

J'ai l'impression que c'était hier ! Yvon

Leur histoire continue donc, mais toujours avec leur radio préférée, France Bleu Auxerre, un de leurs nombreux points communs.

"Chez nous, on se réveille, on met France Bleu"

Elisabeth et Yvon se sont inscrits pour visiter les locaux de France Bleu Auxerre, ouverte au public à l'occasion de ses 30 ans. Et venir ici émeut beaucoup Elisabeth. "Je suis très contente de venir ici, on écoute tout le temps mais on ne s'imagine pas tout ce qui se cache derrière. On est des fidèles de France Bleu". Et le bonheur de Madame, ça suffit à Monsieur : "tant qu'elle est heureuse, je suis heureux. Il ne m'en faut pas beaucoup moi !"