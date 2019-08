Elle cherche désespérément Minus, son chat disparu à l'aéroport d'Orly

Orly, France

Ce dimanche 25 août à 22h, de retour de vacances au Portugal, Nathalie Martins a dû attendre plus d'une heure avant d'apprendre que son chat avait disparu. Alors qu'elle voulait le récupérer "aux encombrants" (comme c'est le cas pour tous les animaux transportés en soute), un membre du personnel de l'aéroport est venu lui signifier que celui-ci avait disparu. Elle raconte la suite : "Moi je pensais au départ que c'était le chat et la cage qui étaient mal routés et qu'on allait retrouver les deux sauf que j'ai vu un monsieur arriver avec la cage de mon chat, vide et le collier à l'intérieur. On m'a dit qu'un manutentionnaire avait fait tomber la cage et que à la suite de ça, il se serait échappé. Néanmoins, ils sont revenus sur cette version et m'ont dit que la cage avait un interstice et qu'il aurait pu se sauver par là".

Nathalie Martins tient alors a faire cette précision : "Moi, j'ai donné une cage qui n'était pas défectueuse et quand bien même, ça aurait été le cas, l'interstice fait un centimètre ; mon chat est obèse, il fait 7kg et demi, ça n'est pas techniquement pas possible. Moi, ma réclamation c'est faites votre job et trouvez mon chat ! Il était sous la responsabilité de Transavia, il l'est toujours".

Un problème récurent à Orly"

En effet, ADP confirme à France Bleu Paris qu'à partir du moment où les bagages et les animaux sont enregistrés au départ d'un vol et jusqu'à réception, ils sont "sous la responsabilité de la compagnie". Sollicité par France Bleu Paris, la compagnie Transavia n'a pas encore communiqué sa version des faits. Nathalie Martins précise que "visiblement c'est un problème qui est plus que récurrent et particulièrement à l'aéroport d'Orly". En effet, le 1er août dernier, un autre chat, Zadig a disparu, lui, sur le tarmac de l'aéroport, avant le décollage de sa propriétaire sur un vol Air Caraïbes. L'association de protection des animaux, Stéphane Lamart a écrit hier au président d'Aéroport de Paris pour dénoncer cette situation et mettre en cause la qualité de service à l'aéroport d'Orly "au niveau pénal, administratif et contractuel".

Des affiches pour retrouver "Minus"

Pour l’instant, la seule issue pour Nathalie Martins est de mobiliser sur les réseaux sociaux et sensibiliser le personnel de l'aéroport : "Il y a une association, cats in the air, composé de bénévoles qui travaillent dans cette zone et qui se mobilise. Ils ont fait des affiches, donc je sais que mes affiches sont vues, que les gens cherchent mon chat mais aujourd’hui c'est uniquement le bon vouloir de gens que j'ai su toucher". "Minus c'est l'amour de ma vie, moi je suis une vraie mémère à son chachat. Sinon, je ne partirais pas en vacances avec mon chat. Sinon, je remuerai pas ciel et terre".