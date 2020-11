Elle crée un Monopoly Château-Gontier-sur-Mayenne

Charlotte, lycéenne de Château-Gontier-sur-Mayenne, s'ennuyait pendant le confinement, alors elle a décidé de créer de toutes pièces un Monopoly avec les rues et les bâtiments de sa commune.

Impossible de mettre la main sur un Monopoly pendant le confinement, Charlotte, lycéenne de 15 ans, a donc décidé d'en créer un elle-même, et elle a choisi de le dédier à sa ville : Château-Gontier-sur-Mayenne.

Charlotte, créatrice du Monopoly Château-Gontier-sur-Mayenne. © Radio France - Lila Lefebvre

"Je ne l'avais pas chez moi, déplore l'adolescente, et dans les supermarchés il y a de moins en moins de jeux classiques, les magasins de jouets fermés, le plus simple c'était de le faire moi-même". Charlotte a travaillé à sa création pendant quinze jours à côté des cours.

Tout y est, les rues colorées, la prison, les cartes, les petites maisons de bois, même la boite du jeu avec ses compartiments pour les billets, sauf que tout est fait main. "Les maisons ont été coupées par un ami menuisier, je les ai ensuite poncées et peintes", s'amuse Charlotte. Pour la boite, elle a recyclé celle de son ordinateur, le plateau de jeu est un ancien calendrier "Poulet de Loué".

L'adresse de Charlotte a volontairement été floutée. © Radio France - Lila Lefebvre

Le graphisme du Monopoly est respecté, mais point de Photoshop, Charlotte a tout redessiné elle-même à l'aide d'un ordinateur : "J'ai essayé de trouver les bonnes couleurs, la bonne police d'écriture".

La rue de la Paix ? C'est chez moi"

Les rues du jeu originel ont été remplacées par des artères de Château-Gontier, "j'ai regardé sur Google Maps, explique Charlotte, pour mettre les rues proches dans les cases proches".

La rue de la Grotte et celle des Trois amis remplacent les traditionnels Boulevard de la Villette et rue Lecourbe de Paris. Pour les rues à la plus grande valeur, Charlotte s'est tournée vers les avenues principales de Château-Gontier. Quant à la fameuse rue de la Paix, elle a choisi sa propre adresse, que nous garderons confidentielle.

Toutes les rues et même les commerces sont ceux de Château-Gontier-sur-Mayenne. © Radio France - Lila Lefebvre

La jeune fille a aussi pris en compte la fusion des communes, le gare de Château-Gontier-sur-Mayenne étant hors-service, elle a remplacé celles du jeu de Monopoly classic par les mairies de la communauté de commune : Saint-Fort, Azé Bazouges et Château-Gontier.