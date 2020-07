Elle envoie un masque au château tourangeau de Mick Jagger, il lui renvoie dédicacé !

Une bretonne a confectionné un masque à l'effigie de la langue rouge caractéristique des Rolling Stones, l'a envoyé à l'adresse tourangelle de Mick Jagger et l'a reçu trois semaines plus tard, signé de la main du chanteur lui-même !

C'est l'une des belles histoires de ce confinement. Une bretonne a désormais chez elle un masque signé par Mick Jagger lui-même ! Cette habitante de Ploubezre, dans les Côtes d'Armor, l'avait en fait confectionné, à l'effigie de la fameuse langue rouge caractéristique des Rolling Stones, et envoyé à l'adresse tourangelle du chanteur, le château de Fourchette à Pocé-sur-Cisse près d'Amboise dans lequel la star a été confinée. Star qui l'a finalement renvoyé trois semaines plus tard, signé de sa main, avec les mots "bonjour" et "merci" écrits en anglais.

On dit des fois t'es pas cap, et bien moi je suis cap ! - Aline Militzer

La couturière amatrice s'appelle Aline Militzer et elle est donc sans doute la seule au monde à avoir un masque dédicacé par Mick Jagger. "On dit des fois t'es pas cap, et bien moi si, je suis cap !" s'amuse-t-elle. "Ma cousine et mon conjoint sont fans de Mick Jagger, donc j'ai réalisé des masques avec la langue des Rolling Stones avec de la peinture à tissu. Ma cousine m'a dit que ça plairait bien à Mick Jagger, je lui ai dit ok, donne-moi son adresse, je lui envoie. Du coup je lui ai fait un petit courrier, confectionné un masque et envoyé".

Quand je vois qu'il est signé de sa main, je suis super contente !

Trois semaines plus tard, Aline Militzer a reçu son courrier et son masque dans sa boîte aux lettres. Mais un masque avec la dédicace de la star ! "J'étais plutôt étonnée de recevoir le masque, mais quand je vois qu'il est signé de sa main et qu'il y a un mot gentil me concernant, au contraire, j'accueille tout et je suis super contente !"

Son mari étant fan des Rolling Stones, c'est lui qui a pris ce masque, l'a encadré et mis dans son bureau.