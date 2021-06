Elle est réveillée par les ronflements d'un cambrioleur endormi au pied de son lit

Une jeune montpelliéraine de 18 ans, serveuse dans un restaurant de l’écusson rentre tard chez elle dans la nuit de lundi a mardi. Elle habite une résidence avec accès sécurisé, mais elle oublie de fermer la porte de son appartement à clef.

Vers 4 heures du matin, elle est réveillée par des ronflements dnas sa chambre. Elle trouve un homme endormi profondément au pied de son lit. C'est bien lui qui ronfle.

Elle préfère ne pas lui demander pourquoi il est là et quitte son appartement. Elle a la surprise de découvrir dnas le hall de la résidence des sacs contenant des affaires qui lui appartiennent.

A l'arrivée des policiers, l'homme dort toujours, il est fortement alcoolisé, les agents s’aperçoivent qu'il porte à la ceinture un pistolet d'alarme, qu'il lui retire avant de le réveiller.

Visiblement dérangé dans son sommeil, il se rebelle, insulte les policiers, leur donne des coups de pied , ils le maîtrisent et l’emmènent en garde à vue. Cet algérien de 26 ans qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, après quelques heures de dégrisement, il explique qu' il était très fatigué et qu'il a trouvé la porte ouverte, quant au vol et aux violences à son réveil sur les policiers, alors là c'est le trou noir.

Il sera jugé en comparution immédiate vendredi pour vol aggravé et violences sur les policiers.