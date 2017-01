Elle fait de l'origami... avec des crêpes !

Une drôle de photo, postée sur Twitter, propose une manière plutôt originale de servir les crêpes ! Une passionnée d'Origami a décidé de s'essayer au pliage culinaire... et c'est plutôt réussi !

L'artiste s'appelle Floriane, et c'est une véritable spécialiste de cet art japonais, l'Origami, qui consiste à plier des morceaux de papier. Elle propose même à la vente des pliages particulièrement élaborés. Visiblement gourmande, elle a eu l'idée de transposer son talent sur des crêpes, et le résultat est à la hauteur !

Le pliage à la mode bretonne a été photographié puis publié sur Twitter par l'un de ses amis, qui légende l'oeuvre délicieuse : "Quand @FlorigamiTweets mélange la #Bretagne et le #Japon avec son talent ;-)"

Tout est parti d'un défi entre amis

Il s'agit en fait d'un défi lancé par ses amis, qui se faisaient un petit repas de crêpes : "il a fallu couper la crêpe, qui était ronde, en carré et ce n'est pas si facile ! Et ensuite j'ai plié assez rapidement, sous leurs yeux très étonnés, et ça a donné cette petite grue en crêpe !"

"Je ne garantie pas que le pliage tienne longtemps !"

La créatrice, dont la mère est bretonne, a été élevée "dans la religion des crêpes !" Elle qui ne manque pas d'humour explique qu'il s'agit là d'une oeuvre éphémère : "la photo est un instantané, j'ai mangé la crêpe tout de suite après, donc je ne garantie pas que ça tienne longtemps !"

"Il n'y a pas de plus grand plaisir que de faire une oeuvre puis... de la manger"

Visiblement plutôt rigolote, l'artiste à l'origine du succulent pliage s'amuse : "Un grand moment ! Il n'y a pas de plus grand plaisir que de faire une oeuvre puis... de la manger :D #fun #nimportequoi"