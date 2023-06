Elle fait un tour de France à mobylette : "La Dordogne, c'est un régal !"

C'est un petit avant goût du tour de France qui s'élancera samedi. Anny, une Lyonnaise de 69 ans, s'est lancée dans un grand tour de France en mobylette, et elle fait escale en Dordogne ce lundi 27 juin. C'est le grand projet de sa retraite, et le défi est de taille : 6.000 kilomètres au total, en quatre mois.

« Allez Caramel ! »

Il lui a fallu quinze jours de route, sous les orages, pour rallier le Périgord. Nous la retrouvons aux Farges, où elle se repose avant de reprendre la route. Avec son gilet jaune, ses cheveux blancs, et son klaxon à l'ancienne, impossible de la rater.

"Elle a du style, hein, Caramel !", s'exclame-t-elle en nous accueillant. Caramel, c'est cette Peugeot fox 2002, une ancienne mobylette de facteur. Sa fierté. "Elle s'appelle comme ça à cause de sa couleur, et parce que c'est plus sympa pour lui parler que de l'appeler juste « mobylette »", rigole-t-elle. Car si Anny voyage en solitaire, elle n'est pas seule : "Je discute avec Caramel, quand elle faiblit un peu dans les montées, je l'encourage, je lui dit « Allez Caramel ! »", raconte la sexagénaire.

Alors pas question d'embarquer dans les bagages un bloc de fois gras en souvenir. Il faut voyager léger, tout tient dans deux sacoches et un sac à dos. Et surtout, il faut reprendre ses marques : Anny n'avait pas piloté de mobylette depuis plus de 40 ans. "Je pensais que c'était hier, mais en fait, c'était plutôt avant-hier", avoue-t-elle. Mais pas question de renoncer au voyage à cause de son âge. Elle se contente d'éviter les chemins caillouteux, et préfère les campings familiaux et les maisons d'amis au camping sauvage.

Un livre sur ses aventures

L'idée est née dans l'esprit de l'ancienne infirmière au moment de partir à la retraite. Passionnée de voyage et de photo, elle décide de s'intéresser à un pays qu'elle connaît finalement peu : la France. "Le projet, c'est d'aller à la rencontre des Français, de histoire, leur vie, leur région. Parfois, je vois un paysan sur le bord de la route, je m'arrête pour fumer une cigarette avec lui", détaille-t-elle.

Dans la vallée de la Vézère, Anny et Caramel sont servies. "La Dordogne, c'est un régal, savoure-t-elle. J'ai découvert la vallée de l'homme, toute une histoire !" Ce qu'elle préfère : glaner des anecdotes, qui ne pèsent pas lourd dans ses sacoches de voyage. "Ce sont les petites histoires dans l'Histoire, comme le fait que Cro Magnon, ça vient du cros de monsieur Magnon. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans les livres d'histoires."

Elle compte publier un livre-photo à la fin de son voyage, avec bien sûr un chapitre spécial sur son passage dans le Périgord. En attendant, Anny s'élance en direction de Royan, pour les 5.200 kilomètres qu'il lui reste à parcourir.