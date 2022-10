Elle pensait que son vase chinois valait 2.000 euros, il est vendu 9 millions d'euros aux enchères

A Fontainebleau, lors d'une vente aux enchères, la propriétaire d'un vase chinois estimé au départ entre 1.500 et 2.000 euros, l'a vendu au final plus de 9 millions d'euros. Les nombreuses personnes intéressées par l'objet estimaient que le vase était très ancien malgré les dénégations des experts.

La propriétaire d'un vase chinois estimé dans un premier temps à 2.000 euros maximum a finalement atteint ce samedi aux enchères un prix vertigineux : plus de 9 millions d'euros. Ce vase était proposé par la maison Osenat à Fontainebleau, près de Paris, parmi une collection de mobilier et d'objets d'art. "C'est une histoire insensée", affirme le commissaire-priseur Jean-Pierre Osenat, qui a annoncé la vente ce samedi. La vendeuse, qui habite dans un territoire d'Outre-Mer, a hérité de ce vase par sa mère. L'objet était dans la famille depuis plusieurs générations.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce vase de forme "Tianqiuping", bleu et blanc, en porcelaine et émaux polychromes, avec dessins de dragons et de nuages de 54 cm de hauteur était estimé au départ par les experts entre 1.500 et 2.000 euros, bien loin de la somme à laquelle il a été vendu : une enchère de 7,7 millions d'euros, soit un prix --frais compris-- de 9,121 millions d'euros. Selon ces experts, le vase, relativement banal, datait du XXe siècle. Mais pour d'autres, il était beaucoup plus ancien et rare, et datait peut-être du XVIIIe siècle.

Les Chinois venaient voir le vase, de plus en plus nombreux

"À partir du moment où on a rendu public le catalogue, on a vu que ça bougeait énormément: les Chinois venaient voir le vase, de plus en plus nombreux", explique le directeur objets d'art d'Osenat, Cédric Laborde. Et même si les experts ont maintenu que le vase n'était pas ancien, 20 à 30 personnes ont tenté de s'adjuger la vente aux enchères dans une bataille acharnée, la majorité au téléphone, quelques-uns dans la salle. L'acheteur est chinois.

Elle aurait pu le vendre à l'antiquaire du coin, c'est une belle histoire

"Les Chinois sont passionnés par leur histoire et sont fiers de reprendre leur patrimoine. Je pense que ce vase n'est pas destiné à être caché des regards, mais exposé dans un musée", avance Cédric Laborde. Quant à la vendeuse, elle a été abasourdie par la nouvelle. Le directeur objets d'art d'Osenat ajoute : "Elle aurait pu le vendre à l'antiquaire du coin, c'est une belle histoire pour cette dame, et pour mon métier".