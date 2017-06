Elle perd un oeil mais gagne une entrée en équipe de France

Quand une grosse galère se transforme en opportunité : c'est le destin hors du commun d'une berrichonne qui se retrouve propulsée en équipe de France de handi - aviron, suite à une maladie orpheline.

Il y a un peu plus de deux ans, Coralie avait une vie normale : vendeuse dans une boutique de vêtements de luxe. Mais la jeune femme, alors âgée de 25 ans, perd brutalement l'usage de son oeil gauche. Son nerf optique est détruit par une réaction de son système immunitaire. Son monde s'effondre. Grosse dépression et licenciement pour inaptitude physique. La jeune femme fréquente une association pour déficients visuels et se retrouve à faire de l'aviron loisirs à Arcachon. Elle se prend au jeu, progresse rapidement. En début d'année, la rameuse reçoit un coup de fil de la fédération française de Handi-aviron, prête à lui ouvrir ses portes à condition qu'elle décroche une médaille aux championnats de France. C'est chose faite en avril : Coralie devient vice-championne de France ! Elle n'a pourtant que quelques mois d'aviron derrière elle !

Coralie Verron n'a qu'un rêve : décrocher une qualification pour les jeux paralympiques de Tokyo. © Radio France - Michel Benoit

A Postdam, en Pologne ce weekend, Coralie va décrocher sa classification internationale dans la catégorie handicap visuel. Elle a déjà participé à une compétition en Italie et devrait s'envoler en septembre pour les mondiaux en Floride. "La maladie, on la laisse sur le ponton" explique la rameuse qui n'a plus qu'un objectif : vivre pleinement son sport et prendre le meilleur : cette nouvelle famille, les voyages, se faire des souvenirs. Reste à décrocher une qualification pour les jeux paralympiques de Tokyo : l'entraineur de l'équipe, Charles Delval décidera de la sélection. Son but est d'avoir un groupe de 12 rameurs, de créer une émulation pour ne prendre que les meilleurs. Mais Charles Delval le confirme : Coralie a un bon potentiel et sa progression fulgurante mérite toute l'attention. Vous l'avez compris, rien n'est acquis pour Coralie. La concurrence sera vive, mais la jeune femme garde confiance en l'avenir. Une personne la porte dans ses efforts : "je rame pour ma mamie", sa grand-mère décédée il y quelques mois et qui l'a beaucoup soutenue dans ses épreuves.