Plus d'un an après, elle retrouve son alliance égarée sur une plage de Normandie grâce à Internet

Matthieu Bonamy avait trouvé une alliance sur la plage de Courseulles-sur-Mer grâce à son détecteur de métaux. Il y a quelques jours, il a mis en ligne la photo du bijou : son message a été partagé 223.000 fois ! Un buzz qui a permis de retrouver sa propriétaire.

Matthieu Bonamy avait trouvé cette alliance il y a deux mois. Il avait eu l'idée de partager sur les réseaux sociaux la photo du bijou après avoir lu des histoires similaires. S'il a été surpris par l'ampleur du phénomène et du buzz provoqué, il peut se féliciter de son initiative. La propriétaire de l'anneau s'est fait connaître après plus de 223.000 partages.

"L'alliance a passé un an dans le sable" - Matthieu Bonamy

"C'est sa sœur qui a vu l'annonce et l'a alertée. Elle m'a téléphoné ce matin (vendredi) et m'a donné la bonne date du mariage gravée sur l'alliance, explique Matthieu Bonamy. C'est une famille originaire de la région Lilloise qui était venue passer des vacances à Courseulles-sur-mer en avril 2016. Sachant que je l'ai trouvée au printemps cette année, cela veut dire qu'elle a passé un an dans le sable."

La propriétaire avait cherché en vain l'anneau, et s'était résignée à en racheter une nouvelle. L'alliance va être renvoyée en colis recommandé, avec suivi, "histoire qu'elle ne se perde pas une seconde fois."