Elle retrouve son fils vingt ans plus tard grâce à un groupe Facebook de Sétois

Le hasard fait parfois bien les choses. Une mère de famille d'origine sètoise a repris contact avec son fils grâce au réseau social Facebook. Elle était sans nouvelle de lui depuis depuis vingt ans et son départ de la maison. Il avait fui le domicile familial à l'âge de 18 ans après avoir découvert son homosexualité. Aujourd'hui la maman a déménagé dans le Var. Elle et son fils étaient tous les deux membres de la page "Je suis né à Sète". C'est le bouche à oreille entre les membres et beaucoup de chance qui ont permis de telles retrouvailles.

"Je suis particulièrement ému" confesse Hugues Barthès. Le fondateur du groupe Facebook "Je suis né à Sète" est en quelque sorte à l'origine de ces retrouvailles. "C'est un peu à l'image de la ville de Sète. Nous sommes un petit village et tout le monde se connaît" ajoute-t-il. La page compte plus de 13.000 membres sur le réseau social.

Ils s'appellent tous les jours

Les retrouvailles virtuelles ont été rendues possibles grâce à beaucoup de chance. Sans le savoir, la maman et son fils étaient membres du même groupe Facebook. "C'est le bouche à oreille qui a résolu cette affaire" déclare Hugues Barthès. "Tout correspondait à son histoire : le nom de son fils, la photo et la localisation" conclu le fondateur de cette page. Depuis, la demande d'ami sur le réseau social a été acceptée. La maman et son fils discutent tous les jours ensemble. La grande communauté sétoise est heureuse et fière d'avoir réuni grâce aux réseaux sociaux deux de ses membres.