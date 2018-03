Thouaré-sur-Loire, France

Elle joue mais ne regarde jamais si elle a gagné ! Dans ce couple les rôles sont ainsi répartis : madame achète les billets de Loto et monsieur va les faire vérifier. Fin février, à Thouaré-sur-Loire près de Nantes, cette femme a acheté un billet d'Euromillions au hall de la presse place de la République et elle ne l'a retrouvé que plusieurs jours plus tard roulé en boule au fond de son sac à main. Elle a alors demandé à son époux d'aller le faire contrôler.

Ils ne prennent pas la mesure de la somme qu'ils ont gagnée

Au magasin de journaux, la vendeuse scanne le reçu et explique au mari qu'il va devoir se rendre à l'agence de la Française des Jeux. Au delà de 300 euros en effet, les détaillants ont pour consigne de ne pas payer les gains en espèces. Le couple pense avoir gagné 1000 ou 2000 euros, il n'imagine pas un instant empocher un million d'euros. Quand on leur annonce, l'homme et son épouse n'ont aucune réaction rapporte le service communication de la Française des Jeux. Avec cet argent, ils comptent investir dans l'immobilier et faire plaisir à leurs proches.