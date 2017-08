Elle s'occupe de vos matous pendant que vous partez bronzer

Que faire de votre chat pendant les vacances ? Le casse-tête des propriétaires de chats qui doivent parfois décaler leurs congés pour être sûr que leur minou ne reste pas seul... Valérie Pegaz a la solution : elle tient une pension pour chats à Saint-Offende-Dessous.

La journée de Valérie commence à 6h chaque matin. "Je m'en occupe 4 à 5 fois par jours. Je nettoie les litières, les repas en fonction de leurs habitudes, l'eau est changée régulièrement et j'essaie de garder leur boxe propre au maximum".

Un sacré emploi du temps quand on sait qu'elle accueille en haute saison jusqu'à 64 chats. "Je suis obligée de refuser du monde, sinon je ne peux pas tout faire toute seule".

En cette période de fortes chaleur, Valérie est particulièrement attentive à ce que ses matous ne souffrent pas trop des températures caniculaires. De l'eau fraiche, des torchons mouillés et un coup de jet d'eau sur le sol de leur enclos lors du nettoyage pour les rafraîchir.

Toutes ces attentions c'est ce qui a convaincu Gaëlle, un habituée. C'est la 5e année qu'elle apporte son minou à Valérie. Elle la dépose pour 15 jours et part en vacances l'esprit reposé : "On aurait pu le confier à des amis de notre fils, mais on était pas sûrs qu'ils passeraient tous les jours."

La petite touche en plus, ce sont les photos de ses pensionnaires que Valérie poste régulièrement sur les réseaux sociaux. "Leurs propriétaires peuvent voir que leurs chats sont en bonne santé et qu'on s'occupe bien d'eux".