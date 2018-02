La Grande-Motte, France

Il y a des jours comme ça, ou malgré la pluie, tout vous sourit. Une habitante de Castelnau-le-Lez (Hérault) a remporté le jackpot ce mardi matin au Pasino de La Grande-Motte. En misant deux euros sur une machine à sous, elle repart avec 1. 150.541,75 euros, soit plus d'un million d'euros.

Cette femme âgée d'un peu moins de 50 ans est une cliente occasionnelle du Pasino de La Grande-Motte. L'année avait parait-il très mal commencé pour elle, sa vie a basculé en un instant.

"Elle venait pour remporter 1.000 ou 2.000 euros. Là on est dans une autre dimension !"

"Elle était stupéfaite, explique Stéphan Vosgiens, le directeur du Pasino. Quand on devient millionnaire on ne le réalise pas, elle a mis du temps à comprendre ce que cela pouvait représenter. Vous savez, quand on joue 2 euros, on vient pour gagner 1.000 ou 2.000 euros, au maximum 10.000 euros. Là avec un million d'euros, on est dans une autre dimension."

"Le ciel s'est dégagé d'un seul coup pour cette cliente. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue."

"C'est toujours de belles histoires qui se passent à La Grande-Motte. Et là particulièrement car c'était un début d'année difficile pour cette cliente, plutôt morose comme le temps en ce moment. Là pour le coup, le ciel c'est dégagé d'un seul coup. C'est toujours agréable de voir la joie de nos clients. L'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue. Ça montre qu'on peut gagner dans les casinos, et qu'on passe toujours de bons moments.

En juin dernier déjà, près de 3 millions d'euros avait été remportés sur le même type de machine, précise le directeur de l'établissement de jeux. "Il y en a pour toutes les saisons !"