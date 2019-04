Elle vend son gîte dans un jeu concours avec un ticket à 13 euros !

Cénac-et-Saint-Julien, France

Que diriez vous d'un magnifique gîte de sept hectares en excellent état, idéalement situé près de Sarlat en Périgord noir, en zone très touristique, pour la modique somme de... 13 euros.

Un gîte - chambre d'hôtes, avec maison principale de 450 mètres carrés, 8 chambres avec salle de bain, piscine, boxe à chevaux, et deux gîtes installés dans des dépendances (des gîtes totalement rénovés, dont un avec une maison de charme de cinq niveaux). Tout cela donc pour la somme... de 13 euros ! Et bien c'est possible.

L'une des huit chambre de la maison d'hôte principale - Brigitte Demasougne - DR

Et ce n'est pas une arnaque. Les propriétaires du gîte de la Guérinière à Cénac-et-Saint-Julien ont décidé de vendre.

Mais comme ils voulaient être sûrs d'obtenir un bon prix, ils ont tout simplement décidé d'organiser un jeu concours pour céder leur bien.

Un bien pour le moins luxueux. Une magnifique maison du XIXe siècle entièrement rénovée, en pierre jaune de Sarlat, perchée en haut d'une colline, avec vue imprenable sur la bastide de Domme.

Cela fait 20 ans que Brigitte et Christophe habitent ici. Et plutôt que de vendre simplement leur maison, ils ont donc décidé de la faire gagner dans un jeu concours, original.

La salle à manger entièrement rénovée, fait plus de 110 mètres carrés © Radio France - Antoine Balandra

Il suffit pour cela de répondre à deux questions de culture générale et de trouver le juste prix d'une vitrine (avec trois objets, une paire de chaussures, un bracelet, et une reliure, tous des objets de créateur) avant donc de payer une inscription de 13 euros. Tout cela est légal, et surveillé par un huissier et validé par un avocat.

Des clients du monde entier vont jouer le jeu

Et c'est Brigitte Demasougne, la propriétaire, qui a eu l'idée de vendre sa propriété de cette manière.

"Je me suis dit que le jour où je déciderai de vendre ma maison, je ferai de cette façon là, les frais de notaire, c'est très cher, et les gens ne peuvent pas s'acheter de telles propriétés" dit-elle

Son mari, Christophe précise également : "c'est aussi pour vendre le bien à sa juste valeur, sinon autrement, il faudrait la vendre à la moitié de sa vraie valeur". Si le couple vend, c'est parce qu'il tient à entamer une nouvelle vie, et à quitter sans doute la France, pour aller vivre au bord de la mer, à l'heure de la retraite.

Brigitte et Christophe Demasougne dans leur maison à vendre © Radio France - Antoine Balandra

Brigitte et Christophe espèrent que plus de 150.000 personnes s'inscriront à ce jeu, ce qui leur permettrait de récupérer environ 2 millions d'euros. Le couple compte sur la médiatisation, mais aussi sur les clients réguliers du gîte pour faire passer le message.

"Tous mes clients sont prêts à jouer, des Français bien sûr, mais aussi des gens venus de Nouvelle-Zélande, d'Amérique, des Anglais aussi, je pense qu'on arrivera au nombre suffisant" explique Brigitte Demasougne.

Vue sur la piscine et le parc, au mois de mars © Radio France - Antoine Balandra

Le concours a donc lieu du lundi premier avril au premier décembre. Il pourra éventuellement être prolongé de cinq mois si le nombre de participants n'est pas atteint.

Et si le couple n'atteignait pas le nombre suffisant de participants, il rendrait évidemment l'argent. Notamment sous la forme d'un autre lot, une Volkswagen Polo, d'une valeur de 17.000 euros. Et si vous voulez jouer, c'est ici !