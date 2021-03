Elles font le tour de France à vélo en hommage à Maël, leur fils décédé

En octobre 2020, Aude et Solveig découvrent que leur fils, Maël, est atteint d'une leucémie très rare. Il décède un mois plus tard en novembre. "Perdre son enfant, c'est un tel gouffre", souffle Solveig. Pour rester debout, "pour ne pas sombrer", les deux femmes décident de faire le tour de France en vélo : une façon de remercier toutes les personnes qui les ont soutenues, via une cagnotte en ligne ou à travers des messages de réconfort. Les deux mères ont prévu un voyage de 69 étapes. Elles ont posé leurs bagages cette semaine dans le Finistère, à l'Île-Tudy.

"Sur le vélo, on ressent des tas de choses, plein d'émotions"

Ce voyage, elles souhaitaient le faire avec leur fils, Maël, "quand il serait guéri". Mais, très naturellement, le projet est resté ancré en elles. "C'est un moyen de faire découvrir Maël à toutes ces personnes", raconte Aude, "on a des moments de doute très souvent, mais on essaye de se souvenir de pourquoi on le fait. On est déterminées".

Sur la route, accompagnées de leurs sacoches à l'effigie de leur enfant, les deux femmes font face à leurs émotions, explique Solveig : "Sur le vélo, on ressent beaucoup de choses, positives ou très tristes, mais on est persuadées que le sport est un moyen de se libérer ou de se transcender".

Une sacoche avec des photos de leur fils pour leur donner de la force pendant l'effort © Radio France - Roméo van Mastrigt

"On emmenait Maël sur notre vélo chez la nounou"

C'est aussi un bel hommage pour Solveig : "Ça nous a paru très vite évident car Maël adorait le vélo. On l'emmenait chez la nounou sur le siège arrière et il était vraiment fan. Ça nous a paru normal de faire ce tour à deux roues, c'est le moyen de transport idéal pour lui rendre hommage".

Leur petit capitaine de route et sa photo les guideront ensuite vers Guidel, dans le Morbihan, à Vannes, puis vers Nantes avant de remonter la Loire. Une aventure qui devrait durer presque trois mois.