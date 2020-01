Elles ont presque 70 ans et s'affrontent sur le terrain : l'incroyable histoire des "Mamies Foot"

Elles avaient joué contre l'équipe senior d'Afrique du Sud cet été. Les mamies foot françaises sont toujours très actives. Deux d'entre elles habitent à Pont-Aven et ont créé une association pour promouvoir le football féminin et à tout âge.

Leur incroyable histoire avait fait le tour du web. En juin dernier, avait lieu en France la Coupe du monde féminine de football. A cette occasion, les célèbres mamies footeuses d'Afrique du Sud avaient demandé à jouer contre une équipe de leur âge dans le pays organisateur. A cette occasion, le groupe Les Senioriales, qui gère 86 résidences seniors en France, décide de sonder ses résidentes pour constituer une équipe de football. Douze femmes répondent à l'appel, elles ont entre 56 et 84 ans. Elles viennent de partout en France, de Montélimar à Saint-Gilles en passant par Lucé.

L'équipe des "Mamies Foot" française - Marie-France Gosselet

"Un moment inoubliable"

Deux d'entres elles sont originaires de Pont-Aven : Marie-France et Edith, 57 et 69 ans. Elles l'avouent elles-même : "On n'avait jamais tapé dans un ballon de football". Elles ont un mois et demi pour se refaire une santé et une certaine forme physique. "Pas facile quand on sait qu'au début, je ne pouvais même pas courir 50 mètres", avoue Marie-France. Les deux femmes ne se découragent pas et s'entraînent du mieux qu'elles peuvent.

Quand vient le moment du match, à Saint-Etienne, les "Mamies Foot" françaises perdent 10-0 mais qu'importe le résultat, les deux bretonnes préfèrent se souvenir de leurs inoubliables collègues sud-africaines. "Les rencontrer, ce fut une vraie leçon de vie. Elles ont vécu l'apartheid, les années SIDA et élèvent elles-même leurs petits-enfants", racontent les deux femmes, "elles dansent, chantent et ont une pêche d'enfer, c'était tellement inspirant".

Les "Mamies Foot" contre l'équipe de mamies d'Afrique du Sud - Marie-France Gosselet

"Un pour foot, foot pour toutes"

"En rentrant à Pont-Aven, face à l'engouement médiatique que notre aventure a créé, on s'est dit qu'on allait créer une association", explique Marie-France. Elle fonde alors "Footeuses à tout âge", une association qui promeut la pratique du football pour tous, hommes et femmes, à tout âge de la vie. Marie-France est atteinte d'une maladie, la fibromyalgie, dont les symptômes sont des douleurs chroniques ou une fatigue intense. Depuis sa pratique sportive, Marie-France se sent "tellement mieux dans sa peau". Elle a "moins de douleurs, moins de fatigue, ne fait que sourire".

Aujourd'hui, elle aimerait promouvoir son association pour montrer ce qu'une pratique sportive à plus de 50 ans peut apporter, "beaucoup de bien-être et de bonheur". Avec "Footeuses à tout âge", elle a fondé une équipe dont l'agenda sportif est déjà bien rempli. Le 22 prochain, Marie-France devrait revenir à Saint-Etienne. Elle et ses collègues auront l'opportunité d'animer la mi-temps du match Saint-Etienne - Stade de Reims en Ligue 1. Viendront ensuite des rencontres sportives à Cannes, en Espagne, en Italie. En 2021, les "Mamies Foot" des débuts pourraient s'envoler en Afrique du Sud pour disputer la Coupe du monde de foot des mamies, organisées par leurs premières adversaires.