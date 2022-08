Elles se déguisent en super-héroïnes pour recruter dans leur pharmacie en Bigorre

Face aux difficultés de recrutement, une pharmacie bigourdane a partagé sur les réseaux sociaux une photo faisant office d'annonce de poste, et qui depuis sa publication ce dimanche 14 août, fait beaucoup rire et réagir : il s'agit d'une photographie de l'équipe qui pose devant l'officine, toute habillée en super-héroïnes, de Wonder Woman à Catwoman en passant par Green Lantern ou Captain America. La pharmacie basée à Castelnau-Rivière-Basse, une petite commune au nord des Hautes-Pyrénées, entre Gers et Béarn, espère ainsi attirer du monde et trouver un nouvel employé à recruter.

Les pharmacies sont elles aussi confrontées à des difficultés de recrutement

C'est la pharmacienne titulaire, Fanny Dulucq, qui a eu l'idée d'utiliser la photographie comme annonce. Depuis le début de l'été, elle recherche un préparateur ou un apprenti pour compléter son équipe à la rentrée. Il y a uniquement trois employés pour le moment, ce qui est un peu juste pour faire tourner l'officine. Et comme dans d'autres secteurs, difficile de recruter ! Les pharmacies font face à un manque de main d'œuvre qu'elles ont du mal à combler, une situation similaire à ce que connaissent les restaurateurs, les hôpitaux, le secteur du tourisme ou encore du BTP.

"Ce n'est pas la première fois que je cherche quelqu'un" explique Fanny Dulucq. "Mais ce coup-ci je suis plus inquiète. Les difficultés à recruter sont assez nettes, alors je me suis dit que les réseaux sociaux étaient un bon support pour attirer des candidats. Le fait de mettre en avant que dans notre équipe l'ambiance est bonne, c'était quand même une bonne solution". De quoi donner une image plus attirante du métier de pharmacien, qui a souffert du Covid et de conditions de travail compliquées durant la crise sanitaire.

Des centaines de partages sur les réseaux sociaux

L'annonce de la pharmacie fait mouche puisqu'une fois publiée sur Facebook, elle a été aimée et partagée des centaines de fois, avec des dizaines de commentaires d'internautes enthousiasmés. "Il y a eu beaucoup de réactions" note Fanny Dulucq, "beaucoup m'ont dit qu'ils n'étaient pas du métier mais que ça leur aurait bien donné envie de travailler avec nous. Ca fait plaisir, ça veut dire qu'on déride un peu la profession et puis qu'on peut être attractif même à la campagne, il faut juste s'en donner les moyens et surfer sur les outils qui sont à notre disposition".