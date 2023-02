Ellothin : professeure de cosplay depuis un village de Sarthe

N'allez pas dire à Ellothin qu'elle se déguise. Cette véritable artiste pratique le cosplay, elle propose des animations dans lesquelles elle incarne des personnages de manga ou de jeux vidéo. Une discipline exigeante qui a changé sa vie.

ⓘ Publicité

On croise des cosplayeurs et des cosplayeuses le plus souvent dans des festivals, des avant-premières au cinéma ou lors de rendez-vous de la culture geek. Ils sont de tout âge, de tout horizon et de toute couche sociale. Ces passionnés aiment tellement les personnages de la pop culture qu'ils ont décidé de les incarner, pour le plus grand plaisir des spectateurs :

"Dans le cosplay, il y a une grosse part de ce qu'on appelle le role play", précise Ellothin. "On va vraiment incarner un personnage comme si vous étiez un acteur de cinéma ou au théâtre. En fait, c'est là toute la différence par rapport à quelqu'un qui va porter un déguisement. Dans le cosplay, il y a vraiment cette partie acting qui est très très importante."

Une profession artisanale

Ellothin vient de lancer sa propre école de cosplay. Cette Toulousaine, installée dans un petit village de Sarthe depuis quelques années, sait de quoi elle parle. Elle fabrique ses propres costumes et a remporté plusieurs concours internationaux. Le jury salue ainsi la qualité de ses interprétations tout comme le soin apporté à ses costumes, de véritables œuvres d'art qu'elle fabrique elle-même :

"Quand j'ai démarré le cosplay, j'ai dû apprendre de nombreuses disciplines. La couture, et ce, sur n'importe quel type de tissus, comme des cuirs, des dentelles, des corsages, des choses comme ça. La broderie, pour les petits détails et des finitions. Il y a aussi le travail de tout ce qui est mousse EVA, on s'en sert pour sculpter des énormes armures volumineuses mais légères.

J'ai aussi dû apprendre à faire de la cotte de mailles, soit avec des anneaux, soit avec des écailles. J'ai aussi appris à travailler des cuirs, différents types de tannages et de marquages. J'ai ensuite appris à travailler les plumes, le travail de teinture de plumes, parce que ça ne se teint pas comme des cheveux ou des vêtements."

Ellothin, en plein travail de création d'une armure - Ellothin

Pour être réussi, un costume doit coller au plus près à la réalité du personnage. Dans le cas de personnages issus d'univers médiévaux, les cosplayeurs doivent apprendre des techniques rares ou oubliées comme des méthodes de coutures du cuir ou de création d'armures. Des méthodes anciennes qui sont ramenées à la vie par ces passionnés.

Ellothin a aussi dû développer des talents en électronique. Certains objets ont besoin d'être éclairés, mais des armures sont parfois animées avec des "bricolages" très sophistiqués :

"J'ai notamment fait un costume avec des ailes de quatre mètres d’envergure, montées sur des vérins, qui se déploient et qui sont activables par des télécommandes."

"Le cosplay, c'est vraiment une discipline extrêmement complète qui demande de maîtriser beaucoup de techniques. Si je n'avais pas fait de cosplay, jamais de la vie, je me serais intéressée à tout ça", s'amuse-t-elle.

Le cosplay comme moteur d'émancipation

Ce n'est pas tout évident au premier coup d'œil, mais Ellotin, comme de nombreux cosplayeurs et cosplayeuses, est une personne de discrète, timide et plutôt introvertie.

"Je faisais même des fixettes", nous précise-t-elle. "J'avais beaucoup de mal à porter une jupe par exemple, je n'aimais pas qu'on me regarde. Faire du cosplay m'a obligée à m’extravertir, à me mettre dans le caractère de quelqu’un d’autre. Ça m'a permis de gagner énormément de confiance en moi."

Dans le cosplay, on interprète véritablement son personnage. Les cosplayeurs doivent donc l'apparence mais aussi le caractère. On ne se comporte pas de la même façon quand on est l'héroïque Super Mario ou son frère Luigi, beaucoup plus trouillard.

Ellothin raffole de ces personnages à fort caractère. Elle s'est spécialisée dans les guerrières et dans les femmes fatales. Et incarner des personnages aux tenues voyantes ne lui fait plus peur, malgré ses anciens complexes :

"Dans le cosplay, vous avez forcément des personnages qui vont être plus sexualisés que d'autres. Dans certains jeux vidéo, vous avez l'archétype de la femme : grosse poitrine, taille très fine, beaucoup de hanche, des choses comme ça. Physiquement, c'est un morphotype qui me correspond assez bien et en plus de ça, en termes de mentalité, j'adhère à ces caractères forts et si mon personnage est méchant, je dois être méchante. C'est pour ça que c'est assez drôle et que c'est un genre de personnage qui m’attire beaucoup et qui me plaît."

Une cosplayeuse internationale au fin fond de la Sarthe

Ellothin a quitté sa ville natale de Toulouse pour s'établir dans un village de 500 habitants en Sarthe. Son look, ses armures draconiques et armes (factices) en tout genre ont de quoi surprendre dans cet environnement rural.

"Est-ce que mes voisins savent que je suis cosplayeuse professionnelle ? Globalement, non !"

Il y a bien quelques curieux qui jettent un œil par la fenêtre d'un bureau dans lequel s'entassent des armures lourdes ou des épées en mousse. Seul un voisin s'est risqué à sonner, intrigué par les jeux de lumières d'une épée de feu ou d'une amulette de sorcière.

Il faut bien noter qu'au quotidien, Ellothin est une jeune femme comme les autres :

"Je ne vais pas à la boulangerie, ni faire mes courses, ni même chercher mon courrier dans la tenue de Miss Fortune (une femme corsaire du jeu League Of Legends). Ce n'est pas très, très pratique. En revanche, je dois parfois ouvrir aux livreurs quand ils viennent sonner chez moi parce que le petit inconvénient d'habiter dans la campagne, c’est que je ne peux pas trouver tous les matériaux dont j’ai besoin. Qui va faire une cotte de mailles ou une armure de cuir à côté de chez moi ? Personne, donc je dois commander pas mal de matériaux sur Internet."

La jeune femme s'amuse d'ailleurs de cette situation :

"Je suis la petite attraction des livreurs, ils connaissent mon prénom, on discute de cosplay ensemble. C'est plutôt la petite anecdote marrante."

Retrouvez les réseaux sociaux d'Ellothin :

Twitter : https://twitter.com/ellothincosplay

Instagram : https://www.instagram.com/ellothincosplay/

Twitch : https://www.twitch.tv/ellothincosplay/