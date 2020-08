Embouteillage de paquebots au port de Brest

L'Explorer of the Seas, le Disney Dream et le Disney Fantasy sont actuellement en arrêt technique à Brest.

C'est un événement inédit qui n'est pas passé inaperçu à Brest samedi 29 août : la présence simultanée au port de commerce de quatre immenses paquebots de croisière, parmi lesquels trois des quatre navires de Disney Cruise Line. Si le Disney Magic est rapidement reparti (il reviendra pour un arrêt technique en octobre), le Disney Dream et son jumeau le Disney Fantasy eux sont toujours à quai pour plusieurs semaines, au chantier naval Damen Shiprepair. Ils jouxtent l'Explorer of the Seas de la compagnie Royale Caribbean International, en réparation jusqu'à la mi-septembre.

Rêve

Cette enfilade de paquebots ne laisse pas indifférents les Brestois comme les visiteurs de passage. Ludovic, retraité de la Marine, s'arrête le long des grilles du chantier le temps d'une photo. "C'est pour ma fille, elle est fan de Walt Disney !" dit-il, impressionné par le gabarit de ces géants des mers (340 mètres). Partir en croisière, il y a déjà pensé. Il rêve de sillonner la Méditerranée, "surtout la Corse et l'Italie".

De nombreux curieux s'arrêtent pour photographier les paquebots estampillés Mickey. © Radio France - Nicolas Olivier

Quatre seniors originaires de la Marne ont eux aussi fait un détour pour contempler de plus près les paquebots. "C'est une ville flottante" estime Bernard, qui n'est pas près d'oublier sa croisière en Scandinavie, il y a quelques années. Le retraité avait été particulièrement marqué par le confort et le luxe du navire. D'ailleurs son épouse a encore des étoiles dans les yeux en admirant l'un des mastodontes : "c'est impressionnant, ça me fascine. C'est vraiment beau, et ça donne envie de partir !"