Lamballe, France

Cette histoire présentée comme un joli conte de Noël, c'est surtout l'histoire d'un petit garçon de 5 ans, seul, un dimanche matin dans une zone industrielle à 50 mètres d'une 4 voies, en l'occurrence la Nationale 12. Il est 8h20, Émilie Barré est au volant de sa voiture quand elle voit ce petit garçon en pyjama en train de courir au bord de la route. "Je me dirigeais vers mon travail à l'hôpital de Lamballe, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite été en alerte parce qu'il n'y avait pas d'adultes autour de lui. J'ai ouvert mon carreau et je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a regardé avec un grand sourire, l'air de dire "qu'est ce que tu viens m'embêter ?!"". Émilie comprend que ce petit bonhomme s'appelle "Gazo". "Je lui ai dit : "écoute Gazo, tu peux me faire confiance, Émilie va retrouver ton papa et ta maman". La jeune femme décide d'emmener l'enfant à l'hôpital. "Mes collègues étaient émues et surprises de me voir arriver avec ce petit garçon. On a essayé de lui poser des questions en attendant les gendarmes et c'est là qu'il nous a expliqué qu'il allait chercher le Père Noël !" Les gendarmes ont ensuite pris en charge l'enfant et retrouvé sa maman qui ne s'était pas rendue compte que son petit Kenzo, - oui ,Kenzo finalement ! - était parti...

Accusée de rapt sur les réseaux sociaux !

Si sur les réseaux sociaux certains ont salué la belle action de la jeune femme, d'autres l'ont aussi accusé "de rapt d'enfant" ! "Dans ces situations là, on ne sait pas trop comment réagir, savoir si on fait bien ou pas. J'ai fait au mieux, j'ai tout de suite pensé à mon petit dernier qui a le même âge que lui. Il était 8h et demi du matin, j'ai préféré le mettre au chaud et en sécurité. J'en ai pleuré".

Emilie Barré qui a appris que Kenzo était atteint d'une "petite déficience mentale", ne regrette pas ce qu'elle a fait. "Je crois qu'il a eu cette chance de croiser ma route, il était vraiment tout près de la 4 voies". La jeune femme serait très heureuse de revoir Kenzo et sa maman... "Même mes collègues seraient très contentes de le revoir !"