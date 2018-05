Australie, Massy, France

Une bourde qui attire les moqueries. Emmanuel Macron vient de terminer sa visite présidentielle en Australie. Mercredi 2 mai, lors d'une conférence de presse commune à Sydney avec le Premier ministre Malcolm Turnbull, le Président de la République a souhaité remercier son accueil, se tournant vers l'épouse du Premier ministre : "Thank you and your delicious wife for your warm welcome", en français, "Merci à vous et à votre délicieuse femme pour votre accueil chaleureux". Mais la formulation était maladroite : en anglais, l'adjectif "delicious" ne s'emploie que pour qualifier un plat, et non une personne, et peut donner une connotation sexuelle.

Le tabloïd australien Daily Telegraph n'est pas passé à côté de cette bourde, se moquant d'Emmanuel Macron. En une de son journal, ce jeudi, le chef de l'État français est présenté comme le personnage de dessin-animé Pépé le putois.

Emmanuel Macron s'en amuse

Le personnage Pépé le putois, créé par Warner Bros, a un accent français, et drague énormément les femmes... sauf qu'il sent mauvais, symbolisant les clichés du Français dans l'imaginaire des Anglo-Saxons. Cela n'est pour le moins pas très flatteur ! Mais à en croire cette photo de Soazig de la Moissonniere, la photographe officielle du Président Macron, il s'en amuse... énormément.