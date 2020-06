Emoji drapeau breton : où est-ce qu'on en est ?

En janvier 2020, l'émoji drapeau breton avait rempli le réseau social Twitter. Le but était de montrer aux géants du web l'existence d'une vraie demande pour la création de cet émoji. Un mois plus tard, #emojibzh faisait état de plus de 400.000 mentions sur Twitter. David Lesvenan, superviseur du projet, se disait très satisfait : "Cette opération avait pour objectif de montrer qu'il y avait une vraie attente de la part des Bretons. C'est un objectif rempli car notre région a autant de mentions que des pays comme le Danemark, la Grèce ou la Finlande."

Un décalage d'au moins 6 mois

Le dossier a été transmis en début d'année au consortium Unicode, qui valide la création des émojis. Cependant, la pandémie de Covid-19 a retardé le processus. Unicode a du décaler de 6 mois l'examen des dossiers. "On a donc une première date pour la prochaine évaluation de notre cas, vers début octobre, dans les locaux d'Apple en Californie", explique David Lesvenan, également président de l'association www.bzh.

Forcément, si l'examen est décalé, son arrivée sur nos téléphones également. Si tout se passe bien, le gwenn ha du pourrait arriver sur nos claviers à la fin de l'année 2021.