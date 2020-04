Émoji tendancieux et logo inspiré d'un site porno : la ville de Montélimar fait le buzz sur Twitter

La ville de Montélimar n'a jamais été aussi populaire sur Twitter. Et pourtant, le buzz est parti d'un malentendu. Le chargé de communication a posté sur le réseau social un message indiquant les points de vente de produits frais et il a choisi, comme illustration, les deux premiers émojis de fruits et légumes proposés par son téléphone : une pêche et une aubergine. Deux symboles qui sont régulièrement utilisés en ligne pour leur connotation sexuelle.

"Et là, je vois mon téléphone qui commence à vibrer, vibrer, vibrer. Et je me dis, mais pourquoi les marchés de Montélimar font autant parler ?, raconte Anthony Belin, le directeur de la communication de la ville de Montélimar. Et là, je regarde mon téléphone et je vois la connotation sexuelle."

Un logo directement inspiré d'un site porno

"Je n'ai voulu enlever ce post parce que ça reste un fruit et un légume, et je ne vois pas de mal dans mon message. Mais comme j'avais des notifications en continu, je me suis dit que j'allais jouer le truc et grossir le trait en jouant sur le caractère sexuel à 200%", poursuit-il. Il poste alors ce second message avec un projet de nouveau logo directement inspiré du site de vidéos pornographiques PornHub :

Résultat : le tweet a presque atteint les 2 millions de vues en 24 heures et a été aimé par près de 30.000 de personnes, dont la star David Guetta. "On a même eu 461 000 personnes qui sont venues sur le profil Twitter de la ville de Montélimar", ajoute Anthony Belin. "Je suis content que ça fasse parler, commente le directeur de communication de la ville. Car même s'il y a le confinement, c'est aussi important de sourire avec des choses légères".

Évidemment, il s'agit d'une blague et la ville de Montélimar n'a pas l'intention de changer son logo.